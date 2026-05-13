“La corrida al dólar en 2027 es inexorable”: La advertencia Lacunza en caso de que el Gobierno no fortalezca el programa económico

En el marco de una entrevista, el ex titular de la cartera económica de la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, advirtió que “la corrida al dólar en 2027 es inexorable” si no se fortalece el programa económico y las reservas del Banco Central de cara a las elecciones.

En este sentido, Lacunza explicó que la "dolarización de carteras" responderá al propio esquema electoral, en el que la oposición "va a tener una probabilidad" de regresar al poder.

Asimismo, afirmó que “es muy peligroso entrar al año electoral con este nivel de tipo de cambio y cero reservas en el Banco Central”.

“El régimen el año pasado no fue robusto a esa corrida cambiaria electoral”, señaló el economista.

“La dolarización en cartera va a ocurrir inexorablemente porque el kirchnerismo va a tener una oportunidad, alta, baja, pero no cero. Tenemos que hacer el programa económico robusto a ese escenario”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el esquema económico debe poder sostenerse independientemente del resultado electoral. “Tiene que ser robusto a que gane cualquiera; democracia republicana, no autocracia”, expresó.

Lacunza también hizo referencia a la fragilidad de las reservas internacionales y recordó la asistencia financiera recibida en los últimos años. “El año pasado Bessent nos sacó la cabeza abajo del agua a último momento y seis meses antes el FMI. ¿Por qué siempre nos agarra con la cabeza abajo del agua, con reservas negativas?”, cuestionó.

Además, insistió en la necesidad de reforzar la posición cambiaria y acumular reservas para evitar tensiones financieras ante un escenario electoral incierto.

“Yo no entraría a un proceso electoral con reservas cero. Invertiría todo el capital posible en construir colchones de cantidades y de precios”, concluyó.

Por otro lado, expresó respecto a los desafíos y dinámicas económicas de cara al próximo año, que “en el 2027 va a haber una propuesta electoral alternativa al gobierno que va a generar tensión”.

Asistencia económica internacional:

“Hay que construir los salvavidas propios. No esperar y confiar en Besset”, expresó Lacunza en otro tramo de la nota respecto a la dependencia del gobierno de Milei hacia el actual Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Y agregó: “No sabemos si el año que viene va a estar Besset, hay elecciones en noviembre”.