“Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”: duro comunicado del PRO con críticas y distanciamiento del gobierno de Milei

El PRO publicó un documento en el que expresó diferencias con el Gobierno. Bajo el título de “Manifiesto próximo paso”, hicieron un análisis de lo que fue la gestión de Cambiemos y repasaron algunas críticas que tiene a la actual administración de Javier Milei.

“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos”, comienza el texto.

“Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”, indicó la fuerza política fundada por Macri.

Luego, en el comunicado, el partido remarcó que “cuando ese dolor no se escucha”, “no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno”, a la ciudadanía le “duele más”.

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, cuestionó el espacio.

El mensaje se difundió en medio de la polémica alrededor del patrimonio de Adorni, quien está siendo investigado por la Justicia luego de que, en poco más de dos años que lleva en la función pública, se comprara un departamento y una casa en un country, los remodelara, sin desprenderse todavía de sus anteriores viviendas, además de haber realizado viajes al exterior que pagó en efectivo, entre otros gastos que están siendo investigados.

“A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", argumentó el PRO.

Y finalizó: “El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”.

“Probablemente Macri esté pensando en algún momento vengarse”:

Al respecto, el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Santoro, aseguró que “El PRO está tratando de llegar al final del mandato de la Ciudad porque la gestión le hace agua por todos lados”.

“Están tratando de contener a la tropa propia porque La Libertad Avanza le comió jugadores importantes. Probablemente Macri esté pensando en algún momento vengarse porque si hay algo que lo caracteriza es su vocación de venganza”, argumentó.

En la misma línea, expresó: “La humillación pública de la cual fue víctima Macri por parte de Javier Milei va a ser muy difícil de olvidar”.

“Como son garcas, se cagan entre ellos y en realidad era lo que ya sabíamos que iba a suceder porque a vos cuando solamente te mueve la codicia o la ambición personal no tenes espíritu de equipo y están todo el tiempo viendo cómo hacen para sacarse una ventaja”, desarrolló.

El vínculo Macri – Milei:

Desde noviembre del año pasado, la relación entre Macri y el Presidente se encuentra en pausa. La distancia comenzó cuando el ex jefe de Estado cuestionó la salida de Guillermo Francos del Gobierno y la designación de Manuel Adorni como nuevo titular de la cartera de ministros. Sucede que Francos era quien funcionaba como interlocutor.

“No parece ser una buena noticia”, dijo en esa oportunidad y se refirió a Adorni como alguien “sin experiencia”. De esta manera, habló del cambio como “una decisión desacertada”.

Hasta ese momento, Milei y Macri mantenían cenas periodicas en Olivos. La última fue el 31 de octubre de 2025; casi en simultáneo, se oficializaban los cambios dentro del Gabinete. El encuentro duró poco más de dos horas y, pese a que el titular del partido amarillo compartió sus consideraciones de las cuestiones que el Gobierno podría mejorar, estaba claro que eran sin garantías de aprobación.

A finales de abril, compartieron la cena de la Fundación Libertad. Como trascendió en los medios, no existió saludo o algún tipo de acercamiento entre ambos; a diferencia de lo que sucedió entre Patricia Bullrich —actual jefa del bloque de LLA en el Senado— y el titular del partido amarillo.