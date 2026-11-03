Con foco en 2027, Massa recibió a André Janones, el creador del “ejército digital” de Lula

A días del triunfo en Brasil de Lula da Silva, llegó a Buenos Aires el diputado André Janones, el cerebro de la campaña digital del reelecto presidente brasileño.

En Brasil lo llaman el "general" porque armó el estratégico canal "Ejército de Lula", que suma más de 10 millones de seguidores en WhatsApp.

Janones, junto a otros dos estrategas políticos digitales, se reunieron con Sergio Massa. El encuentro, que se extendió por dos horas, fue en las oficinas del Frente Renovador, en la Avenida del Libertador casi Montevideo, barrio de Retiro.

Más tarde, Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim fueron a ver a Cristina Kirchner, en el departamento de San José 1111 donde cumple su condena.

Janones, que habla español de manera fluida, ya había estado en Argentina. Según trascendió, se conocían con Massa desde la campaña presidencial de 2023. En aquella época el diputado brasileño aún no estaba dedicado a la estrategia política digital.

Más detalles sobre el encuentro con Massa:

Tal como indicaron distintos medios de comunicación, el "general" contó en la reunión con Massa la reciente experiencia de la campaña en Brasil, donde Lula había quedado segundo en la primera vuelta electoral y logró finalmente imponerse en el balotaje, algo inédito en el vecino país.

Le explicó a Massa cómo se había convocado a los adultos mayores a involucrarse a la campaña y cómo resultó estratégico para sumar seguidores al canal de WhatsApp que el Tribunal Superior Electoral ordenara su suspensión temporal.

También, lo determinante que resultaron dos medidas del Gobierno Lula: la restricción de las apuestas en línea y la modificación de la jornada laboral hacia el modelo de 5x2 (fin de la histórica escala 6x1).

Massa tomó notas de la experiencia de Brasil en las últimas elecciones. El tigrense les habría contado a los brasileños cómo avanza la construcción de un frente nacional antiMilei.

Vale destacar que Tras su triunfo electoral, Lula agradeció por redes a Cristina Kirchner y Sergio Massa: “Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz”.

Quién es Janones, el hombre que salvó la campaña de Lula:

André Janones es una figura destacada de la política brasileña por su rol en la comunicación digital del Partido de los Trabajadores.

El diputado federal comandó la remontada digital en la campaña del presidente Luiz Inacio Lula, determinante en su victoria contra el senador Flavio Bolsonaro.

Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, organizó la actuación de la militancia a favor del dirigente petista en el terreno digital, donde pasó a disputarle espacio al bolsonarismo, que tradicionalmente tiene un mejor desempeño que la izquierda en esos ámbitos.

Popular en las redes sociales, el parlamentario tiene una trayectoria política vinculada a la movilización de seguidores en momentos como la huelga de camioneros, la pandemia y la campaña presidencial de 2022.

A través del grupo digital, el parlamentario enviaba diariamente “misiones” a sus seguidores, que incluían desde volver a publicar videos e impulsar hashtags contrarios a Flavio hasta realizar búsquedas dirigidas de términos en Google a favor del dirigente petista.

El diputado también promovió la adhesión de los electores a “tendencias”, como la orientada a publicar su voto con la bandera de Brasil y haciendo la “L”.

En la recta final, Janones también apostó por transmisiones en vivo, con la presencia de Lula y de artistas, que llegaron a extenderse hasta 24 horas en la víspera de las elecciones, e incentivó la salida de manifestantes a las calles.

Antes de entrar en política, Janones fue cobrador de colectivos durante el período en que estudiaba Derecho con una beca. En 2016, compitió por la alcaldía de Ituiutaba (Minas Gerais), su ciudad natal, donde se hizo conocido por trabajar gratuitamente como abogado para pacientes que buscaban atención en el Sistema Único de Salud (SUS).

Ya en 2022, ganó notoriedad como uno de los líderes de la huelga de camioneros en el país.

Aunque no pertenecía al sector, difundió actualizaciones sobre la paralización a través de transmisiones en vivo en sus redes sociales. Esa visibilidad lo llevó a ser elegido para la Cámara de Diputados en 2018, con casi 179.000 votos.

En 2020, los videos del parlamentario volvieron a viralizarse durante la pandemia de Covid-19, en una campaña para mantener en 600 reales el monto de la ayuda de emergencia pagada por el gobierno federal, entonces encabezado por Jair Bolsonaro (PL).

Dos años después, en 2022, llegó a figurar como precandidato a la presidencia por Avante, pero desistió de competir para apoyar a Lula, apostando por su fuerte presencia digital en defensa del dirigente petista.

En medio de rumores que se difundieron por iglesias evangélicas sobre la posibilidad de que los templos fueran cerrados si la izquierda volvía a gobernar el país, el parlamentario llevó adelante una serie de acciones para combatir las noticias falsas, reafirmando que Lula “es cristiano y gobierna para todos”.

En aquel momento, sin embargo, el comportamiento combativo del parlamentario llegó a preocupar a integrantes de la campaña de Lula, principalmente después de que se registrara una discusión durante un debate con el diputado federal Ricardo Salles.

En el nuevo gobierno, no obtuvo un lugar en la Explanada de los Ministerios y se mantuvo en la base de apoyo de Lula en la Cámara. En 2024, llegó a ser objeto de un pedido de destitución por una acusación de “rachadinha” (la apropiación de una parte del salario de los asesores o empleados públicos por parte del político que los contrató) dentro de su despacho, pero el caso fue archivado por el Consejo de Ética.

Al año siguiente, el órgano decidió suspender su mandato por tres meses por haberse referido al diputado federal Nikolas Ferreira como “Nikole” y “chupetinha” durante un discurso.

En la campaña de este año, además de producir contenidos destinados a las redes, también acompañó a Lula en actividades en Minas Gerais y en el debate de Band, el primero entre Lula y Flavio.

Janones en el nuevo gobierno Lula:

En los festejos por su histórico triunfo, Lula da Silva le agradeció de manera especial a Janones. Esa misma noche se especuló, incluso, que el presidente de Brasil le tendría reservado un ministerio en su futura gestión, bautizada como "Lula 4" por la prensa brasileña.

Pero en una entrevista televisada, Janones rechazó que vaya a asumir algún ministerio.

Janones administra el "Ejército de Lula" diretamente desde su celular. El canal de mensajes perdió más de 200 mil participantes tras la elección, pero para Janones no debían ser verdaderos apoyadores de Lula.

"Creo que va a caer hasta un poco más. Debemos tener un millón de infiltrados y 9 millones son de nuestro campo", evaluó.