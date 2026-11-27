El oficialismo finalmente consiguió aprobar en el Senado la Reforma Electoral que suspende las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

Para convertirse en ley el proyecto tiene que ser avalado también en la Cámara de Diputados y para eso se espera que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias en diciembre.

El texto necesitaba 37 votos afirmativos para ser validado: consiguió 43. Apoyaron además de La Libertad Avanza, los legisladores de la UCR, el PRO y legisladores de seis bancadas provinciales, que responden a distintos gobernadores.

Hubo 23 en contra del bloque peronista, la tucumana Beatriz Avila, y los tres miembros de Convicción Federal.

"Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado", se jactó el jefe de gabinete, Diego Santilli, quien habría estado a cargo de las negociaciones con las provincias.

El oficialismo consiguió los votos luego de dar marcha atrás con la posibilidad de instalar colectoras y después de avanzar en acuerdos electorales de cara al año que viene con sus principales socios políticos.

El debate:

La justificación formal que sostiene LLA para suspender las Primarias tiene que ver con el "costo de las PASO" -200 millones de dólares- y el hecho de que la gente no tenga que ir hasta seis veces a votar en un año.

La oposición, en cambio, denunció que es una "ley de emergencia política para Milei", porque está hecha a su medida y criticaron el tamaño que puede llegar a tener la Boleta Única Papel en el caso de que las provincias que voten en la misma fecha que la nacional sumen sus cargos a la papeleta, como propone esta norma.

El peronismo hizo principal hincapié contra el régimen de Ficha Limpia que también se instauraría a partir de esta ley.

"¿Tanto miedo le tienen (a Cristina Kirchner) que tienen que poner un reaseguro más? Nos cambian las reglas de juego a 150 días, pero en el peronismo estamos muy acostumbrados a la persecución, el encarcelamiento. Y siempre supimos volver", planteó el kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro.

“¿Patricia mide bien? Afuera”:

El senador peronista José Mayans protagonizó un particular intercambio con Patricia Bullrich.

Durante su intervención, el legislador formoseño ironizó sobre las diferencias entre la jefa de la bancada oficialista y la Casa Rosada, lo que provocó las carcajadas de Bullrich, captadas por las cámaras de la transmisión oficial.

En ese sentido, apuntó contra el armado político encabezado por Karina Milei y los Menem y sugirió que la suspensión de las primarias podría perjudicar las aspiraciones electorales de Bullrich.

“¿Patricia mide bien? Afuera”, ironizó Mayans.

El senador también sostuvo que la iniciativa oficialista buscaría complicar la resolución de las diferencias internas del peronismo, aunque aseguró que su espacio político encontraría la manera de resolverlas.

Los ejes de la Reforma Electoral:

El proyecto suspende las PASO únicamente para 2027, pero introduce otros cambios que serán permanentes.

Entre ellos, crea el régimen de Ficha Limpia, para inhabilitar a ser candidatos o ejercer cargos públicos y partidarios a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmados en segunda instancia.

Además, incorpora la posibilidad de simultaneidad con Boleta Única Papel (BUP). Es decir que las provincias que quieran unificar sus elecciones con la fecha nacional podrán incluir sus categorías locales (gobernador, intendente, legislador provincial, etc) en la misma papeleta. También incorpora la opción de votar la lista completa con una sola marca.

En cuanto a la publicidad electoral, se reducirán del 5% actual al 2,5% el tiempo de programación que los medios deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. El oficialismo justificó que es para que dejen de "bombardear al elector" en la tele, la radio y demás medios.

También modifica la veda electoral: se permitirán los espectáculos públicos, eventos deportivos, reuniones y la apertura de locales que vendan alcohol.

El texto también elimina el debate presidencial obligatorio antes de la elección general. Sólo se hará en caso de balotaje.

La nueva ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central:

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de que la Cámara baja aceptara los cambios que el Senado había introducido en septiembre.

La norma redefine las funciones de la autoridad monetaria, restringe sus vínculos financieros con el Tesoro y modifica las reglas para designar y apartar a sus autoridades.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

La versión final incorpora una modificación surgida en el Senado que obligó al expediente a regresar a Diputados: el presidente y los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años y necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta para asumir sus cargos.

La ley reúne cambios en seis áreas: el mandato institucional del organismo, el esquema de designación y remoción de sus autoridades, la asistencia al sector público, el tratamiento de las utilidades, la composición del balance y las normas operativas para el manejo de reservas. El objetivo central es revertir parte de las reformas aprobadas en 2012, cuando se amplió el alcance de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos para financiar al Estado.

La ley elimina los adelantos transitorios al Tesoro:

El artículo 17 deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que regulaba los adelantos transitorios del BCRA al Gobierno nacional. Antes de la reforma de 2012, esos préstamos debían devolverse en un máximo de 12 meses y no podían exceder el 12% de la base monetaria, con un margen adicional de hasta el 10% de los recursos tributarios obtenidos durante el año previo.

El Banco Central no podrá otorgar créditos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni los municipios. Tampoco podrá adquirir títulos públicos nacionales en el mercado primario ni anticipar recursos para afrontar vencimientos de deuda.

La norma también elimina el régimen de reservas de libre disponibilidad, establecido en la Ley de Convertibilidad de 1991.

Las ganancias del Banco se usarán para cancelar pasivos heredados:

La ley establece un régimen transitorio para ordenar el balance de la entidad. Mientras el Estado nacional mantenga deudas por adelantos transitorios o letras intransferibles, una parte de las utilidades anuales deberá ponerse a disposición del Tesoro con un único destino: la cancelación de esas obligaciones.

Los vencimientos de los adelantos transitorios se extenderán de forma automática hasta que las acreencias sean saldadas en su totalidad.

Utilidades bajo un esquema más restrictivo:

La reforma modifica las condiciones para que el BCRA distribuya resultados al Estado nacional, su único accionista. Las transferencias quedarán limitadas a utilidades líquidas y realizadas.

La ley excluye de ese cálculo los resultados que surjan de variaciones del tipo de cambio o de la cotización del oro.

El nuevo artículo 38 establece otra condición: antes de habilitar una transferencia, la reserva general y las demás reservas de resultados deberán representar, como mínimo, el 50% del capital del Banco Central. Si se autorizan giros, los recursos solo podrán utilizarse para el pago de deuda pública.

El Senado incorporó nuevos requisitos para nombrar a las autoridades:

El presidente y los directores tendrán mandatos de seis años y su designación requerirá el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

La ley también fija causales específicas para apartar a los integrantes del directorio. Entre ellas figura la existencia de una falta grave y manifiesta en el desempeño de sus funciones, que deberá sustentarse en hechos determinados y verificables.

Además, el Poder Ejecutivo ya no podrá destituir de forma unilateral a las autoridades del Banco Central.

El texto deja sin efecto, a su vez, la presencia de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio. También deroga la obligación de que el BCRA emita una opinión previa sobre los efectos de las operaciones de crédito externo en la balanza de pagos.

Un mandato único centrado en la inflación:

La norma reemplaza el actual artículo 3 de la Carta Orgánica y define que la función “única, primaria y fundamental” del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

La fórmula desplaza el mandato vigente desde 2012, que incluía la promoción de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro de los lineamientos del Gobierno nacional.

Como parte de esa redefinición, el directorio ya no tendrá atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas ni hacia las economías regionales. La iniciativa considera que esas funciones corresponden a organismos de fomento.

Cambios operativos y en el manejo de reservas:

La ley habilita al BCRA a negociar títulos públicos, divisas y otros activos financieros para objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Las operaciones deberán realizarse a precios de mercado o mediante parámetros técnicos equivalentes cuando no exista una cotización disponible.

El texto incorpora la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas internacionales y especifica qué activos externos podrán utilizarse para inversión, entre ellos el oro y otros instrumentos líquidos.

La entidad podrá usar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central. A la vez, determinados contratos financieros internacionales quedarán exceptuados de una limitación legal vigente.

Por último, la reforma concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. También deroga una disposición vinculada con la intervención en el mercado cambiario y otras normas que aún subsistían desde el régimen de convertibilidad.