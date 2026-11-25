Tras la difusión de los indicadores oficiales de actividad económica, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a respaldar la solidez del programa fiscal y monetario del Gobierno nacional.



Según el funcionario durante una entrevista, los registros económicos de agosto y septiembre muestran una tendencia de recuperación que deja un arrastre positivo hacia el cierre del año, al tiempo que atribuyó la cautela de los mercados financieros a factores estrictamente políticos vinculados con las expectativas electorales hacia 2027.

En este sentido, Caputo sostuvo que la reciente apreciación del dólar respondió a un contexto internacional adverso, descartó que ese movimiento genere un impacto en la inflación y relativizó las advertencias sobre una eventual recesión técnica.



Dólar, la inflación y el riesgo de recesión:



Al analizar los últimos datos macroeconómicos y la dinámica cambiaria de la semana, el titular del Palacio de Hacienda planteó cuatro definiciones centrales sobre el rumbo de la economía argentina.



Caputo afirmó que no le preocupa la suba reciente del tipo de cambio, explicando que el movimiento local acompañó la depreciación generalizada de las monedas emergentes frente a un escenario de crisis global, y remarcó que la robustez del programa económico evita un traslado automático a la inflación.

El ministro calificó la noción de “recesión técnica”, como una definición arbitraria que no refleja la profundidad del proceso económico, señalando que la caída de julio obedeció a factores puntuales, como el aumento del gas, las lluvias y el impacto del Mundial, mientras que agosto y septiembre arrojaron números positivos.



Además, el funcionario destacó que hoy el 50% de los usuarios continúa recibiendo subsidios tarifarios focalizados, aunque el volumen total de subsidios estatales se redujo, en el marco de una recomposición donde los servicios cuestan más y otros bienes bajaron respecto de etapas anteriores.



Por otro lado, Caputo subrayó la necesidad de continuar bajando impuestos, profundizar la desregulación, reducir el costo financiero y acelerar la inversión en infraestructura, valorando la convicción del presidente Javier Milei para sostener el rumbo sin alteraciones.

“Lo importante es mirar los datos. Si miro las percepciones, como ministro estoy teniendo una visión sesgada. Tengo que mirar cómo está la economía en promedio”, explicó.



Y sumó: “Hay gente que está peor o mejor, tengo que mirar el conjunto. Ya hemos escuchado esta sensación. El año pasado se decía que el 80% no llegaba a fin de mes y al mes siguiente Milei ganó por 17 puntos las legislativas. Los datos son mejores”.



Las críticas a la oposición y su lectura sobre el temor del mercado:



Caputo vinculó el comportamiento reciente de los activos financieros con la incertidumbre electoral y apuntó directamente contra sectores de la oposición.

Si bien aseguró que no ve riesgo de que Javier Milei no sea reelecto, el ministro interpretó que la volatilidad financiera y el crecimiento del riesgo país expresa “el temor del mercado a que no esté Milei” en el futuro.



Advertencias sobre el RIGI y el pago de la deuda:



El titular de Economía aseguró que dos gobernadores le transmitieron que el mandatario bonaerense Axel Kicillof insiste en que buscará atacar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y avanzar hacia un escenario de default, acusando a la oposición de intentar generar temor sabiendo que la política incide sobre las expectativas económicas.