“Axel tiene que ir a verla a San José 1111 todas las semanas”: la advertencia de Tomás Rebord a Kicillof por Cristina Kirchner

El debate por la conducción y la estrategia del peronismo sumó un nuevo capítulo de análisis tras las declaraciones de Tomás Rebord.

En medio de las persistentes tensiones y pases de factura dentro del espacio opositor, el conductor abordó la relación entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rebord fue categórico respecto a los pasos que debería seguir el mandatario provincial para destrabar el conflicto político y consolidar su jefatura.

"Axel tiene que ir a verla a San José 1111 todas las semanas", lanzó de manera directa.

Y explicó: ¿Por qué tiene que ir a verla? Porque existe por ella, porque es la jefa del Peronismo y está presa. Tiene que llevarle una masitas, es una vieja presa. Tenés que llevarle un té con scons. Es una paja obvio”.

“Es una vieja mala, tenés que mandarle un whatsapp y decirle che paso a verte el martes ¿podés?”, sumó con humor.

“Tenés que insistirle porque es una vieja psicopatera. Le caes con los nenes. Se resuelve boludo, se resuelve. Es humano, es humanidad Axel”, cerró tras simular un diálogo entre Axel y Cristina en un potencial encuentro.

Lula y la venganza será terrible:

Por otro lado, el comunicador analizó el triunfo de Lula Da Silva en Brasil.

“Está sacado. No tiene los pluritos republicanos y la culpa institucional que tiene el peronismo”, comenzó.

Y siguió: “Él estuvo 600 días en cana, es un metalúrgico que está re loco, se murió su nietito, tuvo cáncer, lo metieron en cana, salió de la cárcel y no me cabe una”.

“La venganza será terrible. Empezó a ordenar el poder, ordenar la justicia, poner jueces, hace un aparato voluminoso y lo hace de forma seria. Hay una toma del planalto, bárbaro, Bolsonaro preso”, reflexionó.

Asimismo, dijo: “Ganó las elecciones por un punto, está sacado. Lo que les digo es. Le ganó y del otro lado hay 60 millones de brasileros que votaron otra cosa”.

Y cerró con su característico humor: “Bolsonarito se despertó con un audio de whatsapp que decía bom dia”.

”Milei y su falta de protocolo”:

En el ámbito nacional, se refirió al presidente Javier Milei.

“El imbécil de nuestro presidente es el único político de la región que no saluda al presidente electo (Lula en Brasil). Valdría la pena recordarle a Milei que no pasa por ideología, pasa por saludar al principal socio comercial de la región”, lanzó con énfasis.

Y continuó: “Solo un súper estúpido puede ponderar su conflicto personal con alguien por sobre una ideología, un bloque regional. Nuestro presidente es súper estúpido realmente”.

En la misma línea crítica, manifestó: “Ni siquiera agarra y dice bueno, saludo. Hay que ser un poco más vivillos. La mayoría puede diferenciar la política conveniente para afuera de lo que a él le pasa”.

“Milei no se pronunció y no lo va a hacer por miedo a quedar en offside con Trump, se los firmo. Estamos sin embajador en Brasil, es un quilombo terrible solo porque el presidente es tonto”, cerró.