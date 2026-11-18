Durante un encuentro con gran convocatoria política, se cantó la marcha peronista dos veces, se entonó una canción contra Javier Milei y se pidió, a través de un diálogo con Juan Domingo Perón recreado por la Inteligencia Artificial, que se achiquen las divisiones, que se termine la interna.

El encuentro peronista en San Fernando dejó distintos mensajes. Hubo una confluencia de sectores que mostraron que son cada vez más las partes del rompecabezas que se van uniendo para enfrentar las elecciones del año que viene.

Sergio Massa fue uno de los anfitriones de la noche y al salir del encuentro aseguró que “Todos estuvieron invitados”.

Además, expresó: “El año pasado decían que terminábamos en tres listas y un día hubo unidad. Va a haber unidad y vamos a ser gobierno el año que viene”.

Natalia de la Sota, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Mayra Mendoza, Guillermo Michel, Jorge Sola, Gerardo Zamora, Federico Achával, Miguel Pichetto, Andrés Rodríguez, Federico Otermin, Mariel Fernández, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Luciano Di Napoli, Christian Jerónimo. La lista de asistentes fue extensa y diversa.

Los únicos dos sectores ausente son los que representan Kicillof y Juan Grabois.

Por su parte, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, manifestó: "Estoy seguro que de acá va a salir el nuevo presidente peronista" y aclaró que "había gente convocada del MDF".

“El peronismo tiene que comenzar a ser alternativa. Y para eso tiene que hablar de los problemas de la gente. Hay que construir esta nueva mayoría que de vuelta la página Milei, un cambio de época y eso es lo que estamos construyendo, lo que viene”, explicó.

"Es un gran candidato":

En declaraciones a la prensa, el dirigente peronista Juan Manuel Olmos sostuvo que el espacio debe resolver su programa y sus postulantes a través de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Al ser consultado sobre el rol de Sergio Massa en el armado opositor, el exvicejefe de Gabinete destacó la capacidad de gestión y la dedicación del líder del Frente Renovador, aunque aclaró que no es la única figura con condiciones dentro del peronismo y mencionó también a Kicillof y Gerardo Zamora.

“Nadie puede negar la capacidad de entender la política, de entender el Estado y de gestión que tiene Sergio. Tiene una voluntad política muy grande. Después él decidirá si toma el desafío de ser candidato a presidente o no”, explicó.

“Yo creo que es un gran candidato”, afirmó.

“Massa es el hombre más preparado para conducir esta nueva etapa de la Argentina”:

El diputado provincial del Frente Renovador, Guerrera, se refirió también a las candidaturas para 2027 durante el acto por el Día de la Militancia en San Fernando.

“Massa es el hombre más preparado para conducir esta nueva etapa de la Argentina”, expresó.

Y sumó: “El peronismo tiene distintas vertientes. Hay distintos espacios que simpatizan distintos actores. Hoy celebramos en primera instancia a la militancia porque seguimos creyendo en esa herramienta que tiene el campo nacional y popular”.

La palabra de Perón:

El momento central de la noche fue recreación del ex presidente Juan Domingo Perón con Inteligencia Artificial.

En esa conversación virtual de la boca de ex presidente salieron expresiones respecto a la necesidad de reconstruir la confianza, ordenar la fuerza política, volver a representar a los trabajadores y construir un acuerdo amplio.

“El peronismo es como Dios. Existe si creemos en él. Si el pueblo no cree en el peronismo, entonces el peronismo no existe”, fue una de las frases que retumbó con fuerza en el teatro", expresó.

Y cotinuó: "A la que se sumó otra muy vinculada a la realidad de la coalición después de haber pasado por el gobierno nacional: “¿Qué hicimos para que el pueblo esté enojado con nosotros? La autocrítica no debilita al movimiento. Lo que lo debilita es la soberbia de creer que uno nunca se equivoca".

“No hay que confundir la unidad con la uniformidad. No es fácil abrazar al que piensa diferente. Nos tiene que unir la bandera. Terminemos con las internas. Que sería mejor decirles externas, porque las ve todo el mundo desde afuera. Perdemos energía en eso", dijo.

"El que gana conduce y el que pierde acompaña. Y cuando digo acompaña, es acompaña”, fue otro mensaje con impacto. Reaccionen y dejen atrás las divisiones”, dijo Perón en esa recreación bien automatizada y enhebrada desde el discurso.

Más presentes:

Hubo ex gobernadores como el tucumano Juan Manzur, la fueguina Rosana Bertone, el entrerriano Gustavo Bordet y el chubutense Mariano Arcioni. También se hicieron presentes senadores como el entrerriano Adrián Bal y el santafesino Marcelo Lewandowski.

A esa lista se sumaron una extensa lista de diputados entre los que se destacan Caren Tepp, Diego Giuliano, Juan Pablo Luque y Pablo Yedlin, entre otros. Hubo diversidad de sectores y de regiones, lo que le dio una identidad federal al encuentro.