La reforma electoral, que consiguió dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado después de una serie de modificaciones incorporadas al proyecto original, contempla la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027, entre otras disposiciones.

También cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), nuevas reglas para las candidaturas y la incorporación del régimen de ficha limpia.

Asimismo, el texto reduce a la mitad los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales, cambia el régimen de debates presidenciales y modifica el mecanismo de designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

Por otro lado, incorpora la posibilidad de afiliarse digitalmente a los partidos políticos y elimina restricciones a las actividades comerciales y culturales durante las elecciones.

“¡Habemus dictamen!” exclamó Diego Santilli a través de las redes sociales acompañando el posteo con la foto de la fumata blanca papal para mostrar el acuerdo en el Senado por mayoría.

En paralelo, Patricia Bullrich compartió una foto firmando el documento con una notable sonrisa: “Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política”.

Aplicación de las disposiciones:

La suspensión de las PASO será exclusivamente para 2027, mientras que el resto de las reformas tendrá carácter permanente, con algunas disposiciones específicas para los próximos comicios. El proyecto todavía debe ser tratado por el Congreso para convertirse en ley.

Las PASO y selección de candidatos:

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se suspenden durante 2027, pero no serán eliminadas de manera definitiva.

Para esas elecciones, los partidos políticos podrán elegir a sus candidatos según lo establecido en sus cartas orgánicas, mientras que las alianzas deberán hacerlo mediante sus respectivos reglamentos electorales.

En cuanto a la presentación de las candidaturas, durante 2027, cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría y los candidatos no podrán postularse por más de una fuerza política ni competir simultáneamente por distintos cargos.

Por otro lado, está el tema de la paridad de género. Se mantiene la obligación de intercalar mujeres y varones en las listas de diputados y senadores nacionales, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.

Boleta Única de Papel:

Voto por lista completa: incorpora una nueva opción para votar mediante la BUP.

Además de seleccionar candidatos individualmente para cada categoría, los electores podrán marcar un único casillero para votar la lista completa de una agrupación política.

Esto permite elegir con una sola marca a todos los candidatos de un mismo partido o alianza que figuren en su columna. Quienes prefieran votar por distintas fuerzas según el cargo podrán seguir haciéndolo.

Validez y recuento de votos: si una persona marca la lista completa y, además, selecciona un candidato de otra agrupación para una categoría, el sufragio será nulo únicamente para esa categoría. En cambio, si ambas marcas corresponden al mismo partido, el voto será válido.

Además, se mantiene el sistema proporcional D’Hondt para distribuir las bancas legislativas y descarta el sistema de adhesiones que había sido considerado durante el debate.

Ficha limpia y afiliación digital:

Respecto a la Ficha limpia, incorpora una nueva causal de inhabilitación para presentarse como candidato a cargos electivos nacionales o ejercer cargos partidarios para personas condenadas por delitos dolosos cuya sentencia haya sido confirmada en segunda instancia o instancia de revisión.

Para que la inhabilitación rija en una elección, la condena deberá haber sido confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior. Si la confirmación se produce después del 1° de enero del año electoral, la restricción comenzará a aplicarse una vez finalizados esos comicios.

La inhabilitación se mantendrá hasta que la condena sea revocada o se cumpla la pena. La presentación de recursos judiciales contra la sentencia confirmada no suspenderá la inhabilitación.

En este sentido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) deberá crear un registro público de las personas alcanzadas. Los partidos y alianzas tendrán que exigir certificados de antecedentes penales y declaraciones juradas a sus candidatos.

La prohibición también se extenderá a designaciones en ministerios, secretarías, organismos públicos y empresas con participación estatal, entre otros cargos.

En cuanto a la afiliación digital, los ciudadanos podrán afiliarse a los partidos políticos por medios electrónicos, mediante mecanismos de verificación de identidad. Se mantendrá la posibilidad de realizar el trámite en papel.

Publicidad electoral y debate presidencial:

Espacios de publicidad electoral: reduce del 5% al 2,5% el tiempo total de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deberán ceder gratuitamente para fines electorales.

Se modifica las disposiciones sobre publicidad en radio y televisión, y habilita la difusión de avisos electorales fuera de los plazos generales de campaña, una posibilidad que se extiende a medios gráficos, internet, vía pública y telefonía.

Además, se modifica el régimen de debates y elimina las disposiciones vigentes que regulan los encuentros obligatorios antes de la primera vuelta y las sanciones por incumplimiento. En caso de balotaje, la CNE organizará un debate entre los dos candidatos dentro de los diez días anteriores a la votación.

Elecciones simultáneas, Parlasur y restricciones:

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que decidan realizar sus elecciones junto con las nacionales podrán incorporar las categorías locales a la misma BUP. Deberán comunicar esa decisión con al menos 90 días de antelación.

Parlamentarios del Mercosur: modifica la designación de los 43 representantes argentinos. De ese total, 24 serán designados entre los integrantes de las legislaturas provinciales y los otros 19 por el Congreso nacional, distribuidos entre 12 diputados y siete senadores. Los representantes no recibirán una remuneración adicional por esa función.

Este sistema regirá hasta que se establezca el denominado Día del Mercosur Ciudadano, que permitirá realizar elecciones directas y simultáneas para esos cargos.

Respecto a las restricciones durante las elecciones, se permite realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, actividades teatrales, deportivas y reuniones públicas no electorales durante la votación y hasta tres horas después de su finalización.

También habilita la apertura de establecimientos destinados a la venta de bebidas alcohólicas durante los comicios. El resto de las prohibiciones de la veda electoral se mantiene.

Vale destacar que todas estas modificaciones todavía deben completar su tratamiento legislativo.

Si la reforma se convierte en ley, las disposiciones permanentes entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que las reglas excepcionales para 2027 caducarán al finalizar ese proceso electoral.