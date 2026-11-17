Guillermo Michel tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del bloque peronista de la Cámara de Diputados.

De esta forma, el legislador vinculado a Sergio Massa, pasará a formar parte del órgano que designa magistrados en la Justicia Federal con el impulso de la ex presidenta.

La decisión reforzará la presencia del peronismo ese organismo clave y llega semanas después del encuentro que la ex presidenta mantuvo con Massa en el departamento de San José 1111.

Michel será propuesto para ocupar la banca que corresponde al peronismo por su condición de primera minoría en Diputados en medio de la renovación del Consejo.

El legislador fue director general de Aduanas con Massa como ministro de Economía, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Y antes, fue funcionario de AFIP durante los gobiernos kirchneristas.

La renovación de autoridades del organismo avanza después de la elección de abogados y jueces que integran sus distintos estamentos. Ahora corresponde al Congreso designar a sus delegados, en un reparto determinado por la composición de las bancadas de cada cámara.

La ex presidenta eligió a un perfil profesional, con trayectoria en la administración pública y relaciones construidas dentro del Poder Judicial.

Michel emerge en ese tablero como un hombre de Massa, tras el encuentro que ambos mantuvieron durante 40 minutos en San José 1111, en una conversación que, según trascendió, abordó las elecciones de Brasil, los próximos comicios en Estados Unidos y el futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Al límite del plazo:

La designación de Michel llega justo antes de la fecha límite para la integración del nuevo Consejo de la Magistratura, prevista para el miércoles 18 de noviembre. Ese día debe estar terminada la lista de ocho consejeros que corresponden al Congreso, cuatro por Diputados y cuatro por el Senado.

Actualmente, los lugares del peronismo están ocupados por dirigentes identificados con Cristina Kirchner: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Senado, y Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade en Diputados. Estos dos últimos ya están afuera con la designación de Michel.