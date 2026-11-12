Milei y un fuerte posteo en medio de la creciente tensión con Bullrich: ¿habrá interna en 2027?

La visita de León XIV generó, al menos por unos días, un bálsamo de unidad. Pero apenas el Santo Padre se subió en el avión rumbo a Perú, la política volvió a liberar todas las tensiones.

El presidente Javier Milei reposteó un mensaje en sus historias de Instagram en el que afirmaba que “hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no puede ser el capitán”.

La imagen, dónde se ve una pintura con una embarcación prendida fuego y un hombre con la mirada perdida, no tenía destinatarios manifiestos. Sin embargo, rápidamente los cañones apuntaron a una figura: Patricia Bullrich.

La senadora nacional viene levantando cada vez más el perfil. Por un lado, cuestionó públicamente posiciones del presidente, como los enfrentamientos con la prensa. Por el otro, lanzó varios vídeos que muchos entienden como spots que anticipan una campaña presidencial en 2027.

Tras la visita del Papa, Bullrich posteó un mensaje en el que afirmaba que “es con todos”, algo que parece ir completamente a contramano de la línea que Milei viene manejando hasta el momento.

¿Cómo resolver la tensión? Una de las preguntas que inquieta a todo el arco político es la continuidad de las PASO. Según Martín Menem, hombre fuerte de Karina, “la Argentina no las necesita”.

Hace algunas semanas, Bullrich había afirmado que todavía no estaban los votos por la suspensión de las PASO. Dicho mensaje fue interpretado como otra señal de que la ex-ministra de Seguridad está preparando el terreno para una competencia interna.

Las declaraciones ya habían generando un cortocircuito con Diego Santilli quién le aseguró a Milei que los gobernadores estaban dispuestos a acompañar con su voto el fin de las primarias.

El debate por la PASO y por el sistema de votación ya había sido conflictivo en 2025, con varias elecciones desdoblados y métodos diferentes para las distintas instancias.