“No sé si me alinearía con una candidatura de Cristina, hay que discutirlo el año que viene”: Bianco habló de una eventual interna opositora

Durante una entrevista, Carlos Bianco, aclaró que “por ahora” Axel Kicillof no está lanzado como candidato a presidente para el año venidero y dejó interrogantes en torno a cerrar acuerdos con Cristina Fernández de Kirchner.

Al ser consultado sobre una alineación a la eventual candidatura de Cristina, en caso de prosperar su gestión ante la ONU, Bianco manifestó: “Habrá que discutirlo el año próximo, porque nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas”.

Y continuó: “El año próximo veremos cuál es la situación, quién convoca más, quién representa más”.

“Por eso nosotros nos determinamos una tarea, una acción política este año, que es fortalecer nuestro armado político dentro del movimiento Derecho al Futuro encabezado por Axel, y el año que viene veremos”, explicó.

Ante el escenario de una posible interna Kicillof-Cristina, insistió con que “se va a discutir el año próximo”.

“Los que lleguen al año próximo, los que quieran representar, dirán ‘yo quiero, yo quiero’. Si no se ponen de acuerdo si es uno o es otro, habrá una interna, una PASO, lo que sea. Yo no le tengo miedo a los votos, ¿qué problema hay? Es lo más democrático”, aclaró.

¿Axel candidato?

Por otro parte, el funcionario provincial volvió a hacer referencia al gobernador bonaerense: “Axel lo que ha dicho, y lo que hemos repetido y hemos sido muy coherentes todo este año, es que este año era el año de la construcción política de nuestro sector dentro del peronismo, de reforzar la construcción en la provincia de Buenos Aires, de ampliarla a nivel nacional”.

“Y el otro día en el acto fue muy claro, dijo: ‘Cuenten conmigo’. Tuvo muchas interpretaciones”, recordó Bianco.

Y aclaró: “¿Cuenten conmigo para qué? Para participar, para crear una alternativa a Milei. El año que viene se discutirán las candidaturas. En ese sentido, obviamente es una referencia ineludible”.

“Gobernador de la provincia de Buenos Aires por dos mandatos. De acuerdo a lo que dicen las encuestas —que no hay que creerles mucho como ya vimos— es el candidato que más mide, eventualmente, del peronismo”, sumó.

Los oficialismos:

En la misma línea, el funcionario reflexionó sobre la tendencia política regional señalando que “les cuesta mucho ganar a los oficialismos”.

En ese sentido, puntualizó que desde 2018 se produjeron 21 elecciones presidenciales en Sudamérica y en 18 de ellas se impuso la oposición.

“Parece que es un fenómeno de estos tiempos. En Argentina pasó un poco eso en los últimos años: el cambio con Macri, el cambio con Alberto, el cambio con Milei y, bueno, no sé, veremos qué pasa el año que viene”.

La unión de los sectores:

En cuanto a la propuesta del diputado Martín Lousteau sobre el gran frente anti-Milei, Bianco expuso que “nosotros lo venimos diciendo —no sé si en esos mismos términos— pero lo venimos diciendo desde hace rato: con la pureza ideológica no alcanza para ganar una elección”.

Y siguió: “Eso se está viendo” y aquí “va a haber que tener una candidatura unificada del campo popular en donde entre todo el campo popular”.

“Nuestra acción política es tratar de sumar a todos los sectores posibles a un frente. No sé si llamarlo ‘anti-Milei’, un frente a favor de la patria, de las instituciones, de la democracia, de la inclusión, de la industria, de la soberanía”, manifestó Bianco y afirmó que el único límite son “los antipatria”.