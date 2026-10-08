"No le veo posibilidad de reelección a este gobierno": Pichetto vaticinó una derrota electoral de Milei en 2027

En el marco de una entrevista, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que el Gobierno “pierde las elecciones” del año próximo y afirmó que no ve “espíritu de reelección en la sociedad” para Javier Milei.



El legislador de Encuentro Federal planteó que la oposición deberá construir una propuesta electoral, pero descartó posibilidades de continuidad para la actual administración.

Sus dichos se apoyan en una lectura política del clima social y del vínculo del oficialismo con sus votantes.



Mirada crítica a la gestión:



Por otro lado, Pichetto expresó que “muchos de los que lo han votado sostienen que no lo van a votar o no van a ir a votar”.



También afirmó que “la sociedad no va a votar a alguien que ha perjudicado tanto a la clase media, a los trabajadores”.



En ese sentido, describió al Gobierno como “en una profunda crisis política” y habló de un presidente “muy ausente de la gestión pública todos los días, apareciendo de vez en cuando”.



¿Quién gobierna?



El funcionario señaló además que la percepción dominante es la del aislamiento y se preguntó “quién gobierna la Argentina”, para luego atribuir esa tarea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.



Según su opinión, el retroceso no alcanzaría solo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a grandes grupos empresarios, a los que definió como “humillados”.



Fallo sobre Tierras:



Durante la entrevista radial, Pichetto calificó de “disparate” el fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado con la Ley de Tierras y dijo que “sería importante que la Corte reflexione y modifique lo que resolvió”.



Manifestó que, a su criterio, la decisión debería revisarse para frenar eventuales operaciones inmobiliarias.



También sostuvo que habrá que investigar qué operaciones se hicieron en este período a partir de los datos de los Registros de Propiedad Inmueble de las provincias.

Al respecto, afirmó que “en cualquier momento se sabrá, porque estas cosas no se pueden ocultar mucho tiempo”.



DNU:



Finalmente, el diputado también se refirió a la sesión pedida por la oposición para derogar el DNU 70/23 y dijo que habrá que observar qué hacen algunos gobernadores que viajaron a París, en alusión a los legisladores que les responden y resultan decisivos para el quórum.



Dijo que la voluntad es derogar el decreto porque, según su criterio, el Ejecutivo hace “uso y abuso” de esa herramienta.



Además, sostuvo que en un primer momento el DNU sirvió para generar instrumentos de gobernabilidad, pero que luego, en manos de Federico Sturzenegger, “destruye todo”.



Pichetto cerró su análisis con una advertencia sobre eventuales responsabilidades futuras por el uso del decreto.



La situación de CFK:



Miguel Ángel Pichetto, respaldó la estrategia internacional de la expresidenta y afirmó que “hay una gestión en Naciones Unidas que daría lugar, si es favorable, a la interposición de un recurso de revisión de la situación de Cristina”.

El legislador se refirió así a la reciente presentación formal efectuada por el equipo jurídico de la exmandataria ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.



Con este planteo, que denuncia la vulneración de garantías constitucionales en la causa Vialidad, la defensa técnica busca un dictamen internacional que funcione como base jurídica para reabrir el expediente y suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos en los tribunales locales.