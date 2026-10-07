“Volvió el miedo a perder el trabajo”: el análisis de Daniel Hadad sobre la realidad social y la gestión de Milei

El CEO de Infobae, Daniel Hadad, desmenuzó la actualidad política y económica de la Argentina, en el marco de una entrevista.



Con una mirada analítica que combinó datos de opinión pública y la realidad de la calle, el empresario marcó distancia de los discursos dogmáticos y advirtió sobre el alarmante deterioro del tejido laboral y educativo del país.

Hadad reconoció que, si bien existen sectores dinámicos que muestran cifras positivas, el impacto no llega a reflejarse en el día a día de los ciudadanos.



Marcó una clara diferencia entre los anuncios macroeconómicos y la microeconomía que afecta a los trabajadores.



“Puede ser que estemos creciendo en minería, en Vaca Muerta o en energía, sí. Ahora, cuando vos caminás ciertos lugares de la economía cotidiana, yo veo que se cierran cortinas, cierran negocios. Digo, las cifras son alarmantes, volvió el miedo a perder el trabajo”, explicó.



Y planteó: “No estamos discutiendo cómo hacemos para crear empleo, ¿dónde escuchamos esa discusión?”.



Asimismo, el empresario reveló lo que hoy detectan los estudios de opinión cualitativos respecto al estado anímico general de la población.

“Cuando ves Focus Group, ves que el primer sentimiento que aparece en la gente hoy es tristeza. Es una sociedad que hoy está triste y la palabra desesperanza aparece muy seguido. Yo no creo que sea bueno eso”, expresó.



En la misma línea, manifestó es necesario "perderle el miedo a la palabra 'Estado'", aclarando que si bien no promueve un Estado empresario, un país no puede desentenderse de áreas críticas ni delegar de manera absoluta sus obligaciones básicas.



En la misma línea, cuestionó la retórica oficial al señalar: "No te podés desentender de la escuela pública ni decir que sos el 'topo' que viene a destruir el Estado desde adentro".



”Está raro Caputo”:



Hadad cuestionó las críticas del ministro de Economía hacia la Iglesia.



En este sentido, manifestó su sorpresa ante el cambio de perfil del ministro de Economía, Luis Caputo, señalando que "está raro Caputo, ¿no? Porque aparte es creyente".

El empresario añadió que el funcionario adoptó una postura más confrontativa y afirmó: "Yo creo que antes no era tan fanático. Yo creo que han tomado algo del agua del... no sé si será. Están subidos a la moto de Milei, ¿no? Que, digamos, tiene ese discurso y que me parece que se quieren congraciar”



Y agregó: “Lo que están haciendo es innecesario, realmente es innecesario".



Hostilidad hacia el periodismo y desvío de atención:



Al ser consultado sobre el trato que el presidente Javier Milei dispensa a los profesionales de la comunicación, Hadad se mostró sumamente crítico y consideró que se trata de un fenómeno que traspasa las fronteras, pero que en el país toma formas desmedidas.



“A mí particularmente no me gusta. Se está viendo mucho líder político en Occidente que no discute con la oposición ni con los jueces, discute con el periodismo", dijo.

Y continuó: “Noto cierta obsesión con ciertos periodistas, con términos escatológicos. No creo que sume. Qué pena que todo lo interesante a veces se ensucie por un ataque de furia con Twitter”.



En ese sentido, puntualizó que los ataques sistemáticos desde el poder configuran un claro “abuso de posición dominante” frente a quienes buscan instalar debates en la agenda pública.



El vínculo con Francisco y la próxima visita del Papa:



Por otro lado, abordó en detalle su vínculo histórico con Jorge Bergoglio y la expectativa ante la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina.



Al rememorar su relación con el anterior pontífice, Hadad enfatizó la agudeza que siempre lo caracterizó: "Yo lo conozco mucho a Jorge Bergoglio. Es un hombre brillante. De una lucidez absoluta".

Respecto al inminente viaje apostólico del actual Papa al país, el empresario analizó el impacto social del itinerario planificado, que incluye recorridas por cárceles y hogares de asistencia.



Al respecto, Hadad remarcó el valor simbólico y real de este recorrido al afirmar: "La visita del Papa es un buen termómetro", argumentando que el Sumo Pontífice se dirigirá a los espacios donde más se necesita su contención: "Va a los lugares lógicos donde hace falta un mensaje".

El colapso educativo y el rol del Estado:



Para el periodista, la verdadera urgencia nacional pasa por una reforma profunda en los sistemas de enseñanza, un debate que, según su visión, la dirigencia política prefiere ignorar.



Utilizando datos de mediciones internacionales, Hadad expuso el retroceso histórico del país.



“En alfabetización, en el año 97, Argentina era el segundo país más alfabetizado de todo Latinoamérica. Hoy estamos en el puesto 19 y el 18 es El Salvador”, afirmó.



“Cuando veo que en El Salvador hay más gente promedio alfabetizada que en la Argentina, ahí te enojás y decís: '¿Cómo dejamos llegar a esto?'”, sumó.



A su vez, cuestionó con dureza las posturas anarcocapitalistas que promueven la disolución de las instituciones públicas de manera indiscriminada.



“A mí me asusta cuando alguien me dice 'yo quiero destruir el Estado'. Una cosa es que no quieras ñoquis, pero el hospital público, la escuela pública y la universidad pública son el Estado. La inversión en ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, explicó.



La Inteligencia Artificial en campaña:



En otro tramo de la charla, Hadad advirtió sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en los procesos electorales y afirmó que "la próxima campaña va a ser la de la información falsa".

También, explicó que la tecnología actual permite construir realidades paralelas en cuestión de minutos, lo que destruye la noción de lo real.



Incertidumbre electoral y un futuro con "reglas desleales":



Por otro lado, respecto al escenario político y la posibilidad de presentarse como una alternativa electoral en el futuro cercano, Hadad supeditó cualquier definición a la transparencia en las reglas democráticas, criticando abiertamente los intentos oficiales por eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



“El gobierno está haciendo todo lo posible para que no haya gente nueva en la política eliminando las PASO”, expresó.



Y aclaró: “Si al gobierno no le gusta una herramienta electoral, tiene todo el derecho a cambiarla, pero para la próxima, no para favorecerse a sí mismo. Creo que es poco ético intentar cambiar en el medio del camino las reglas de juego. Hoy no hay reglas de juego”.