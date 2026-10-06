“Se puede juntar Kicillof con toda la oposición pero van a perder por paliza igual”: Caputo analizó el escenario electoral 2027

Durante una entrevista, Luis Caputo aseguró que el Gobierno se prepara para enfrentar una eventual presión sobre el dólar en la previa de las elecciones presidenciales de 2027, aunque se mostró optimista respecto una victoria de Milei.

"Me importa tres pitos quién está enfrente. Por mí se puede juntar Kicillof con toda la oposición. Se pueden juntar todos: van a perder por paliza, no hay forma de que pase otra cosa", manifestó.

A la hora de apuntar contra el gobernador bonaerense, el jefe de Economía dijo: "Yo creo que Kicillof no va a ser presidente porque todo el mundo sabe que Kicillof nunca puede ser presidente, lo sabe cualquier persona que está en la política”.

Y sumó: “No hay persona en la Argentina que crea que Kicillof pueda ser presidente", disparó, desestimando cualquier alternativa política al modelo libertario y acusando al kirchnerismo de "necesitar generar miedo".

Asimismo, diferenció su pronóstico electoral de las medidas preventivas que, según explicó, debe adoptar como responsable de la política económica.

“Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos”, afirmó. Sin embargo, agregó: “Si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”.

Dólar y elecciones: qué prepara Caputo para 2027:

El ministro mencionó la compra de reservas y la búsqueda de un nuevo swap, aunque no detalló el monto ni la contraparte de la eventual operación.

“Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo”, explicó.

Fue entonces cuando lanzó una fuerte advertencia ante la posibilidad de que operadores del mercado apuesten contra la estrategia oficial: “Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Según trascendió, el equipo económico contabiliza un “escudo” potencial de unos U$S 72.000 millones, conformado por swaps, acumulación de reservas y capacidad de intervención en los mercados de futuros.

Ese monto no representa en su totalidad dólares líquidos inmediatamente disponibles, ya que incluye instrumentos con diferentes condiciones de acceso.

Caputo aseguró además que espera una mayor oferta de divisas.

“Hay un montón de dólares que se vienen”, afirmó, y vinculó esa expectativa con el equilibrio fiscal, la política monetaria y el ingreso de inversiones.

Su visión de la economía:

El titular del Palacio de Hacienda reconoció que la actividad económica “se está creciendo a un ritmo menor” y atribuyó la desaceleración al incremento de las tasas internacionales y al shock petrolero.

En la misma línea, afirmó que durante agosto y septiembre se observan “buenas señales” de recuperación.

También señaló que las obras viales, el crédito hipotecario y las inversiones correspondientes al RIGI podrían impulsar la actividad y estimó un posible crecimiento anual de entre el 2% y el 2,5%.

Brasil y Estados Unidos:

Por otro lado, Caputo sostuvo además que la relación entre Argentina y Brasil “solo puede mejorar” ante una eventual llegada de Flávio Bolsonaro a la presidencia brasileña.

Según señaló, la relación institucional y comercial entre ambos países continuará independientemente del resultado electoral, aunque consideró que una mayor afinidad política podría facilitar el diálogo y la cooperación.

También descartó que un eventual acercamiento entre Brasil y Estados Unidos reduzca el respaldo de Washington a Argentina, una relación que reivindicó al evaluar la estrategia internacional del Gobierno de Milei.