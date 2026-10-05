“Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”: Bullrich no descartó ser candidata en 2027

Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de ser candidata presidencial en 2027 y, esta vez, esperaría a ver cómo llega Javier Milei a la próxima elección.

“Siempre hay que saber cuál es tu momento. Yo probé una vez y no llegué. Ahora voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar. Tampoco tengo tanto tiempo”, dijo en una entrevista.

"Si vos me decís, ese sueño, ¿lo querés llevar adelante? Digo sí. Tengo la idea de cómo transformar muchísimas cosas en el país y de cómo llegar al bienestar de todos", sumó.

La frase adquiere genera repercusión luego de su participación en el Coloquio de Idea en Mar del Plata. Allí Bullrich.

Evitó pronunciarse de manera directa sobre una eventual candidatura, pero construyó un discurso que la mostró con una agenda propia dentro del oficialismo y, sobre todo, con un discurso dirigido al empresariado que excedió la defensa automática de la gestión de Milei.

Ante los empresarios, la senadora repitió que lo que debe continuar es el “proyecto” y no hizo un respaldo explícito a la reelección del presidente.

Consultada directamente sobre dónde estará en 2027, respondió: “No lo sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”. Y cuando le preguntaron si le gustaría ser candidata a presidenta, volvió a evitar una definición: “Acabo de ser elegida senadora, así que tenemos seis años por delante para ser senadora”.

"En la política, lo que termina ganando es si la gente está mejor":

La funcionaria analizó el impacto de la situación económica en el humor social y remarcó cuál debe ser el verdadero termómetro del éxito para cualquier gestión.

En ese sentido, fue contundente al señalar que el bienestar general está por encima de las discusiones teóricas y las dinámicas partidarias.

“Al final de la cuenta, en política lo que termina ganando es si la gente está mejor, si la gente está con más posibilidades económicas, tiene mejor bienestar, mejor educación, se siente más feliz; esa es como la medida final”, enfatizó.

Al evaluar el impacto de la inflación y la previsibilidad financiera en el día a día, la funcionaria destacó la importancia de consolidar un escenario donde los ciudadanos puedan planificar su mes sin sobresaltos.

“No queremos que venga lo otro, es cierto, porque estás más estable. Si sabes que una cosa vale 10 y te podrá valer 10 y medio, pero no te va a valer 25 o 40, y eso te da más tranquilidad, explicó, haciendo hincapié en que la estabilidad de los precios es un factor clave para aliviar la presión sobre los salarios de las familias argentinas.

"Soy zurda":

Durante la charla, Patricia sorprendió al conductor con una revelación distendida sobre su lateralidad y su particular sentido del humor.

Ante la consulta sobre sus costumbres diarias y su perfil, remarcó con picardía su condición física distanciándose de las etiquetas ideológicas con las que suelen criticarla.

“Soy zurda, soy zurda de verdad ¿eh?, no soy zurda soviética como el enano, pero soy zurda”, afirmó.

Con este comentario, explicó que se refería estrictamente a su condición física y motriz, contrastándola en tono de broma con las vertientes ideológicas de la izquierda.

"El exilio me cambió mucho”:

Al abordar las etapas más complejas de su militancia y juventud, la ministra se refirió al profundo impacto emocional y político que significó tener que abandonar la Argentina durante la última dictadura militar.

“Después me fui del país, el exilio me cambió mucho, mirar la Argentina desde afuera. Horrible, horrible, la pasé mal», rememoró con pesar”, dijo.

A pesar de haber tenido la oportunidad de conocer diversos destinos a lo largo de su vida, la funcionaria dejó en claro que el desarraigo fortaleció su sentido de pertenencia, confesando que “cada vez que viajaba decía ‘Lo único que quiero es volver a Argentina’”.

"Las sesiones largas del Senado me aburren”:

Al repasar su extensa trayectoria y comparar los diferentes roles que le tocó ejercer en el Estado, la funcionaria diferenció la dinámica de la gestión directa frente a los extensos debates del ámbito legislativo.

“Las sesiones largas del Senado me aburren. Son horas y horas y horas, ¿viste qué paciencia?, discursos. Y también me aburro de mí misma, no es que me aburro de los demás nada más, también de que uno tiene que hablar y eso me aburre un poco”, confesó.

La presidencia y la corrupción:

Al ser consultada sobre las principales figuras de la política nacional y sus respectivas gestiones, la ministra fijó una postura institucional muy firme respecto de las causas judiciales que involucran a ex mandatarios, enfocándose en el impacto negativo que estos hechos generan en la reputación global del país.

En este sentido, al referirse puntualmente a Cristina Fernández de Kirchner, la funcionaria manifestó: “No tengo onda con ella, nunca la conocí mucho. Pero bueno, no me gusta que un presidente argentino termine preso porque le hace, lo hace quedar mal al país y eso me da bronca. Eso me da... es triste, me da bronca”.

Bullrich y el skincare:

Por otro lado, el ser consultada sobre su rutina estética y si implementaba un riguroso cuidado facial antes de iniciar sus actividades, la funcionaria descartó cualquier tipo de sofisticación en su arreglo diario, admitiendo que apela a la sencillez por cuestiones hereditarias.

“No me hago nada, soy un desastre. Pero digamos es de familia porque yo no me la cuido; ahora, el otro día fui y me compré una crema con hialurónico, dije ‘Me voy a comprar uno, voy a hacer un gasto’, confesó con humor.

Ante las indicaciones en vivo del conductor sobre cómo aplicársela correctamente en el rostro, la ministra bromeó sobre su falta de experiencia con estos productos, reconociendo que para ella «era como una crema común.

En un pasaje más distendido sobre la moda y su look, la ministra recordó una particular sugerencia estética que recibió de una de las máximas figuras de la televisión argentina, la cual terminó modificando su vestidor por completo.

“Mirtha Legrand, a la que le mandamos un saludo, una vez me dijo ‘No uses sandalias nunca, no muestres los dedos’. Así que todas las sandalias que tenía no las usé más”, reveló.