"Massa es el dirigente más preparado de nuestra generación": Guillermo Michel analizó el rearmado del peronismo

En el marco de una entrevista, el referente del Frente Renovador, Guillermo Michel, dejó definiciones sobre la reorganización interna del peronismo.



Tras ponderar la figura del ex ministro de Economía, Sergio Massa, como el líder indiscutido de su espacio, insistió en la necesidad de cambiar las dinámicas de comunicación frente a las plataformas virtuales y advirtió que el oficialismo busca consolidar un esquema social sin industria ni desarrollo productivo.

Consultado sobre el futuro de Massa y una potencial postulación, Michel fue tajante respecto a su nivel técnico y político.



“Massa es el dirigente más preparado de nuestra generación", remarcó con énfasis, a la vez que recordó el contexto en el que asumió la gestión económica durante la administración anterior.



“Agarró el gobierno yéndose en helicóptero y estuvo a 3 puntos de ser presidente", valoró para graficar su capacidad de liderazgo en situaciones de crisis.



Aunque aclaró que una futura postulación dependerá estrictamente de factores del ámbito personal y familiar del líder del Frente Renovador, ratificó que lo ve sumamente comprometido con el debate interno de la coalición.



“Vi a Massa muy activo, aunque no estuvo en primer plano. Siguió estando muy activo en la política", detalló, dejando en claro que continúa siendo una pieza central en las discusiones del peronismo.



Militancia digital: el "Ejército del Peronismo"



Uno de los ejes más llamativos de la entrevista fue la autocrítica de Michel respecto a cómo el peronismo gestiona sus campañas frente a los esquemas modernos del oficialismo. En ese sentido, puntualizó que Javier Milei logró imponerse en regiones de la Argentina que ni siquiera había visitado físicamente durante el 2023, lo que representa un claro llamado de atención para la dirigencia tradicional.

“Tenemos que fortalecernos en lo digital", sentenció, argumentando que en comicios organizados a través del entorno de redes y plataformas se obtienen resultados contundentes si se trabaja con estrategia.



Para contrarrestar esa asimetría comunicativa, el legislador entrerriano reveló que ya se encuentran coordinando nuevas dinámicas de interacción con la militancia a través de tecnologías de mensajería instantánea.



“Ya estamos trabajando en un canal de WhatsApp que se llama 'El ejército del peronismo'", anunció, aclarando de inmediato que esta iniciativa busca potenciar el despliegue de los equipos de comunicación sin descuidar la presencia y el trabajo en el territorio, el cual considera insustituible.



Reglas claras para las internas y alertas sobre el modelo oficial:



Con la mira puesta en la reorganización de la coalición, Michel defendió el uso de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Observatorias (PASO) como el método institucional más transparente para saldar las diferencias de liderazgo.



“Las PASO es la herramienta electoral más idónea para dirimir la interna", apuntó, cuestionando de manera directa las intenciones del Ejecutivo nacional de avanzar con modificaciones normativas en vísperas del próximo año electoral.



La advertencia por la privatización de AySA:



El diputado nacional también aprovechó para cuestionar con dureza el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Poder Ejecutivo, alertando sobre lo que considera una subvaluación alarmante de los activos estatales.



“Con la facturación de tres meses te quedás con la empresa", disparó Michel para graficar la inconsistencia en los números oficiales del traspaso al sector privado.



Para respaldar su denuncia, el legislador entrerriano desglosó las variables comerciales de la compañía de saneamiento y objetó de forma directa la tasación final.

“Hay 4 millones de usuarios y una tarifa promedio de USD 35. Con lo que factura en tres meses pagás el valor en el que la tasaron", sentenció, sembrando dudas sobre la transparencia y el perjuicio patrimonial que este esquema representa para el Estado nacional.



La fuga de Flávio Bolsonaro:



En otro tramo de sus declaraciones, sumó tensión a la agenda internacional al referirse a la polémica salida de Brasil del senador Flávio Bolsonaro a través del territorio argentino.



Michel reclamó que se investigue a fondo la cadena de responsabilidades institucionales y políticas detrás del episodio, exigiendo que las explicaciones no queden limitadas a los escalafones menores de las fuerzas de seguridad o de control fronterizo.



“No hay que cortar el hilo por lo más delgado de los funcionarios de abajo", sentenció con firmeza.



El legislador nacional ensayó también una dura chicana hacia la actitud del hijo del ex presidente brasileño, vinculando su escape con la falta de un horizonte político sólido y cuestionando su accionar ético frente a la justicia de su país.



"Quien tiene un proyecto político no se va como laucha por tirante", disparó Michel, utilizando una fuerte metáfora popular para desacreditar la maniobra de salida.