“Siente frustración, soledad y cansancio”: Eduardo Feinmann habló de la ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de gabinete

La ausencia de Patricia Bullrich en la última reunión de gabinete encendió las alarmas en el seno del Gobierno nacional.

Si bien la versión oficial que circuló en los medios gráficos intentó bajarle el tono al conflicto argumentando "razones personales", el periodista Eduardo Feinmann dio a conocer información exclusiva que expone una profunda fractura política y emocional entre la ministra de Seguridad.

Tras consultar a múltiples fuentes del entorno directo de la funcionaria, Feinmann trazó un diagnóstico sobre el estado actual de Bullrich.

"Las palabras que a mí me dijeron son: Patricia siente frustración, siente soledad y siente cansancio, y la sensación de que todas sus advertencias no son escuchadas", reveló el conductor, dejando en claro que el distanciamiento responde a un fuerte "agotamiento emocional y político".

El freno económico y los reclamos a Caputo:

De acuerdo con lo relatado por el periodista, el malestar de la ministra no es una mera cuestión de agenda, sino que radica en discrepancias estructurales sobre la marcha de la economía y la gestión ministerial.

Bullrich mantendría una mirada sumamente crítica sobre la rigidez del ajuste fiscal de la Casa Rosada.

Al respecto, Feinmann detalló la postura de la funcionaria: "Ella lo que cuenta es que vos tenés hoy un superávit porque no pagás nada. Si el Gobierno no le paga nada a nadie, obviamente vas a tener un superávit”.

Esta preocupación ya habría sido trasladada de forma directa al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Según el periodista, la titular de la cartera de Seguridad le advirtió formalmente que "la restricción monetaria está frenando la actividad" y que "la falta de pesos en la calle está frenando la actividad".

En esa misma línea, los reclamos incluyeron alertas por las deudas acumuladas del PAMI con los prestadores y una fuerte queja por la situación salarial de sus dirigidos: "Le dijo a Caputo también que los salarios de las fuerzas de seguridad son bajísimos".

Internas desatadas y pesimismo electoral:

El panorama de cara al futuro político del espacio también formaría parte de las angustias de Bullrich, quien observaría con temor el armado estratégico hacia las próximas elecciones presidenciales.

"Ella está casi convencida de que cada día ve más difícil la reelección", aseguró Feinmann, señalando que la ministra padece un "pesimismo electoral muy fuerte" y teme una "derrota anticipada" frente a un rearmado de la oposición.

En ese sentido, el reproche de Bullrich apuntaría de lleno al desinterés que percibe en el propio presidente de la Nación y a las batallas de ego dentro de la mesa chica.

Las fuentes parlamentarias y gubernamentales citadas por Feinmann indican que la funcionaria le pidió expresamente al mandatario que deje de manifestar indiferencia ante un posible revés en las urnas.

"Ella en su momento le pidió al presidente que dejara de expresar esa indiferencia frente a una eventual derrota electoral, y no le dio bola", sentenció el conductor, en referencia a la habitual frase presidencial de "si no gano me voy a mi casa".

Finalmente, la ministra apuntaría contra los principales arquitectos del día a día oficialista.

"Ella sostiene que Karina Milei, Santiago Caputo y los Menem están concentrados en sus respectivas disputas y prioridades mientras se descuida la posibilidad de ganar el 2027", concluyó Feinmann, graficando un escenario de aislamiento interno que golpea de lleno a una de las principales espadas políticas del Ejecutivo.

El ataque a la prensa:

A este complejo panorama de aislamiento político se le suma un nuevo foco de conflicto derivado de la creciente tensión entre el oficialismo y la prensa.

Durante el tradicional pase televisivo con Pablo Rossi, Eduardo Feinmann se refirió en duros términos a los últimos ataques del presidente Javier Milei hacia los periodistas, sumando un cuestionamiento directo a la virulencia discursiva que emana desde la Casa Rosada.

Esta crítica pública por parte de uno de los conductores no solo expone un desgaste en la relación del Gobierno con el periodismo, sino que también contextualiza el clima de hostilidad y desatención que la propia Patricia Bullrich denuncia sentir por parte de la mesa chica presidencial.

Anteriormente, Patricia Bullrich criticó de forma pública las declaraciones de Javier Milei contra la prensa, afirmando que el Presidente "cruzó un límite" al sugerir que se debería "quemar en la hoguera" a los periodistas.