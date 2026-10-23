“Estoy preparada para ser presidente” y “Se vienen cositas”: los mensajes de Patricia Bullrich de cara al año electoral

En el marco de una entrevista, Patricia Bullrich afirmó que está “preparada para ser presidente”, aunque evitó confirmar una futura postulación y sostuvo que las candidaturas deben definirse más cerca de la elección.

Asimismo, ubicó su prioridad en la marcha de la gestión: “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”.

Consultada sobre una eventual fórmula con el presidente Javier Milei, Bullrich respondió que él no le ofreció la vicepresidencia. Ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, evitó dar una definición y consideró que aún no es tiempo de conformar equipos electorales.

“Estamos a un año todavía”, dijo en relación con el escenario político. Y sumó: “No comments”. También, explicó que sentirse preparada no equivale a lanzar una postulación: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”.

Bullrich sostuvo que las definiciones deben llegar cuando estén dadas las condiciones políticas y electorales. A su juicio, anticipar nombres puede desordenar la estrategia de los espacios y desplazar la atención de los problemas económicos.

“Se vienen cositas”:

Bullrich generó fuerte repercusión política al publicar en la red social X un mensaje con la frase “Se vienen cositas…”, acompañado por una fotografía de perfil iluminada por una luz blanca.

La enigmática publicación se conoció en paralelo a sus recientes declaraciones públicas donde admitió su aspiración de liderar el Ejecutivo.

Al respecto, la analista política Laura Di Marco, compartió a través de sus redes sociales la información que su par politólogo le comentó: “Hoy me contó Lucas Romero que en un eventual balotaje contra Kicillof en 2027, Patricia es más competitiva que Milei ¡Qué bomba!”.

Dirigentes con representación:

La senadora afirmó que la construcción de una fuerza política requiere dirigentes con representación propia en los territorios. Según dijo, los candidatos deben aportar votos y vínculo con la ciudadanía, en lugar de depender por completo de una figura central.

Manifestó que el Gobierno debe concentrarse en dar certezas de gobernabilidad y estabilidad. Para Bullrich, ese respaldo político puede ayudar a reducir la incertidumbre que afecta a empresas, comercios y hogares cuando se acerca una elección.

También marcó que el debate económico debe tener como referencia la situación de los ciudadanos. Mencionó las dificultades del consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y afirmó que la respuesta oficial debe orientarse a la “economía de la gente”.

La eliminación de las PASO:

Por otro lado, confirmó que el oficialismo trabaja para reunir apoyos en el Congreso con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, marcó.

Para Bullrich, el sistema actual adelanta en exceso las campañas y prolonga las disputas internas. En esa línea, propuso que, a futuro, compitan solamente los espacios que tengan una contienda real, aunque aclaró que ese rediseño no parece posible para la discusión inmediata.

La salud mental en Argentina:

Durante la charla, la senadora defendió con firmeza la reforma de la Ley de Salud Mental, argumentando la necesidad de abandonar un paradigma que calificó de obsoleto y perjudicial para las familias.

Al abordar la flexibilización de las internaciones en casos críticos, Bullrich apuntó contra las limitaciones de la normativa anterior: "La ley decía que solo en casos de peligro inminente y con la aceptación del paciente se podía internar a una persona", advirtiendo que, bajo esas condiciones, "el paciente no está en condiciones de decidir".

En ese sentido, puntualizó la urgencia de dotar de herramientas legales a los entornos directos de los afectados al señalar que esta actualización "viene a realmente a cubrir a las familias, a las familias desesperadas que tienen una persona en su casa" en una situación de descontrol o violencia.