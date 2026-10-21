Juan Manuel Olmos y Diego Segovia fueron los gestores de los votos del peronismo para la Lista 4 en el Consejo de la Magistratura

Las elecciones de los abogados para el Consejo de la Magistratura marcaron un claro crecimiento peronismo que con sus dos listas rozó los 60 puntos y tuvo como contracara una importante pérdida de votos para el espacio de Daniel Angelici y Mauricio Macri.

La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar. El peronismo se quedó con dos consejeros y la lista de Angelici y Macri con otros dos, pese a haber sacado poco más de la mitad de los votos que las dos listas peronistas sumadas.

La lista de la UCR y el PRO salió primera con el 33% de los votos, pero se pegó un buen susto con la boleta de Juan Manuel Olmos, Diego Segovia y el kirchnerismo que alcanzó el 31%, seguida por la lista del peronismo no kirchnerista, impulsada por Diego Molea, que obtuvo el 26%.

Entre esas tres listas se repartieron los cuatro consejeros del estamento de abogados. Angelici y Macri se quedaron con dos, Olmos y Segovia con uno y Molea con otro.

En el peronismo festejaron el triunfo y el caudal de votos.

"Entre las dos listas peronistas superamos los 19 mil votos contra 11 mil de la lista de Angelici, casi los duplicamos", afirmó a la prensa uno de los armadores de la lista de Olmos, que llevó a la abogada cordobesa Itatí Demarchi como cabeza de lista en una alianza con el histórico líder de los abogados porteños Jorge Rizzo.

En cuarto lugar quedó la lista "Abogacia por la Libertad", impulsada por el gobierno, que sacó apenas 2.500 votos y no metió ni un consejero.

Más detalles:

El resultado mostró un escenario similar al de las elecciones de representantes de los magistrados: la lista kirchnerista quedó en segundo lugar y la del peronismo no kirchnerista en tercero, pero la suma de ambas superó a la alianza entre el radicalismo y el PRO.

Para el caso de los abogados, el reparto terminó siendo igual que hace cuatro años: las tres boletas mantuvieron sus puestos pero esta vez el espacio del PRO y la UCR, representado por Alberto Biglieri, ex consejero en la Ciudad y actual interventor de la UOM, sacó apenas el 33%, casi superado por la peronista cordobesa Itatí Demarchi con el 31%.

La segunda oferta peronista, articulada por Molea de la Universidad de Lomas de Zamora, contó con el respaldo de intendentes del Conurbano, llevó a Fernando Levene y logró ingresar al Consejo con el 26% de los votos.

Por su parte, la lista diseñada por el viceministro de Justicia, Santiago Viola, con la aprobación de Karina Milei propuso al abogado Luis Palomino y cosechó el 7% de los votos.

Desde La Cámpora que lidera Mariano Recalde, festejaron que el justicialismo haya bordeado el 60% de los votos.

Por el lado de Angelici, además de Biglieri, en representación de Unidad en Defensa de la Abogacía, también ingresará al Consejo de la Magistratura la abogada Claudia Sarmiento, a quien le atribuyen pertenencia al macrismo.