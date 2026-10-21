“Kicillof es el único político argentino cuya palabra de imagen positiva es honesto y la negativa es inútil”: el análisis de Timerman

El director de la consultora de opinión pública La Sastrería, Raúl Timerman, analizó el cambiante escenario político de la Argentina y el marcado retroceso en las expectativas ciudadanas respecto a la gestión nacional.

El especialista aportó números muy recientes sobre la aprobación de Javier Milei y el rol clave que juegan figuras como Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner de cara al armado electoral del próximo año.

Honestidad vs. utilidad:

Al desglosar las características cualitativas que la sociedad asocia con los principales dirigentes del país a partir de estudios con grupos focales, Timerman trazó una distinción drástica sobre el impacto que genera el gobernador de la provincia de Buenos Aires .

“Axel Kicillof es el único político argentino que aquellos que tienen imagen positiva de él, estamos hablando, primer palabra que le viene a la cabeza a los que tienen imagen positiva de Axel Kicillof es honesto”, explicó.

“Y primer palabra que le viene a la cabeza a los que tienen imagen negativa no es corrupto, es inútil. Ahí va, total”, sumó.

Esta caracterización, según el analista, ubica al mandatario bonaerense en una posición muy particular y diferenciada de la que posee la ex presidenta de la Nación.

Sin embargo, Timerman advirtió que esta misma percepción de transparencia coloca a Kicillof en una encrucijada discursiva frente al núcleo duro de su propio espacio político:

“Lo que pasa que Axel está en una encerrona ahí, ¿no? Porque presentar un plan anticorrupción es una provocación para su espacio político, entonces no se puede mover. Va a ser interpretado así. Cada vez que Axel dice algo de la corrupción o no tenemos ningún caso de corrupción, la tenés fácil”.

“No hay ningún candidato peronista que tenga una propuesta para combatir la corrupción, no existe eso. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre se ve como el acusado de la corrupción, nadie se anima”, agregó.

“Axel quiere evitar la imagen de rendición”:

Al analizar los pormenores y las tensiones internas que rodean el esperado encuentro dentro del peronismo, la periodista Lucía Aisicoff aportó datos clave sobre la postura del gobernador bonaerense y los motivos de su resistencia a concretar la reunión en el corto plazo.

La analista explicó que desde el entorno del mandatario provincial buscan postergar el debate: "En el sector de Axel quieren patear esa conversación para marzo y para nosotros es muy tarde".

Aisicoff detalló que esta dilación responde a una estrategia de acumulación política y al temor de quedar en una posición de debilidad frente al kirchnerismo si cede a las presiones de forma inmediata.

"Quieren evitar la imagen...Tiene que ser presencial, tiene que ser presencial. Quiere evitar la imagen de rendición. Entonces, con toda la presión que hay para que Axel la vaya a ver, Axel la vaya a ver, ellos creen que en este momento va a ser rendición", explicó.