"Corta intelectualmente”: Milei, furioso con una periodista en España mientras Pedro Sánchez escuchaba el tema de Lali

Los cruces de Javier Milei con la prensa y la política no son novedad, pero en esta oportunidad, se sumaron nuevos hechos de violencia verbal en España.

Primero tildó de "impresentable dictador" al jefe de gobierno español Pedro Sánchez en un discurso en el Nueva Economía Forum 2026.



Luego, agredió verbalmente a una mujer, la periodista Julia Molina de la cadena SER, a la que la le dijo en vivo que su pregunta era propia de alguien "corta intelectualmente y miserable política".



Todo derivó de una consulta que Molina le hizo a Milei, en un cruce ocasional, preguntándole si no le parecía que su presencia en España esta vez "había incomodado" a los principales candidatos de la derecha española, el Partido Popular y sobre Vox, de Santiago Abascal, y que por esa razón no le habían concedido en este viaje al mandatario argentino reuniones ni siquiera fotos.

Qué dijo Milei:



La reacción de Milei a esa pregunta de la periodista de la cadena SER fue feroz: "No sé...", arrancó contestando, intentando mostrar que la pregunta no lo había molestado, pero enseguida agregó "esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos".



Hasta allí el agravio sonó genérico, pero faltaba que le dijera a Molina que esas palabras "quizás valen para tu caso", por lo que la periodista quedó entonces entre los "cortos intelectualmente y miserables políticos"que había citado.



Pedro Sánchez, Lali y Milei:



El presidente Español usó las redes sociales para compartir un mensaje luego de las palabras de Milei en su contra.

En su posteo no hubo mención al presidente argentino pero sí hubo una alusión directa en otro posteo donde publicó una captura de “Fanático”, la canción con que Lali Espósito ironizó las permanentes menciones, críticas y acoso que Milei le dedicó a ella.



“Su mayor fantasía es un día ser yo”, dice un tramo de la letra con que Sánchez eligió responder los insultos del líder de La Libertad Avanza (LLA), agregándole una ironía: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”.



El día en el que Lali denunció en ‘La Revuelta’ una “persecución” de Milei:



Durante su conversación con David Broncano, la artista no esquivó el tema y explicó abiertamente cómo un simple comentario en redes sociales terminó en una auténtica campaña de desprestigio hacia ella.



“Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó”, relató con ironía. “No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”. Esa canción fue “Fanático”, en la que lanza indirectas al presidente y a los ataques recibidos en redes por sus haters.

La situación se tensó aún más cuando el propio Milei se refirió a ella en público con el apodo de “Lali Depósito”, acusándola de emitir opiniones políticas a cambio de dinero. “Se vino una persecución con sus trolls en redes, calumnias e injurias. Fui el centro de odio del mismísimo presidente”, explicó Espósito.



A pesar de la presión mediática, Lali defendió con firmeza su derecho a expresarse: “Opiné como persona y como artista, y lo voy a seguir haciendo. Está raro el tema de la libre expresión”, comentó la artista en el programa.



Molina en los medios argentinos:



Julia Molina, la periodista agredida verbalmente por Milei, habló con los medios locales y comentó que "como estamos en campaña, había mucha expectación aquí en España por esta visita de Milei y da la impresión de que los dos partidos de la derecha, el PP y Vox de alguna forma han esquivado o rehuido un poco esta visita".

Agregó Molina que "el líder de VOX, Santiago Abascal, que es muy próximo a Milei, es la primera vez que no lo recibe, que no se va a ver con él, así que mi pregunta era muy sencilla, si creía que su visita incomodaba a PP y VOX, y bueno nos ha respondido como han podido escuchar con insultos a los periodistas”.



"Ha sido incluso más grave como se ha referido a los periodistas argentinos, aquí en España no estamos muy acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente, que nos diga miserables, cortos o mediocres”, sumó Molina.