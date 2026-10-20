“¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?": Milei cuestionó que los argentinos no lleguen a fin de mes

Durante su discurso en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, Javier Milei puso en duda a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes

Ante empresarios del sector energético, calificó esa afirmación como una “pelotudez que impulsó el kirchnerismo” y preguntó: “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”. “La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa”, agregó.

En este marco, el Presidente defendió el programa económico, destacó el crecimiento de las exportaciones energéticas y reivindicó las desregulaciones impulsadas por su Gobierno.

También negó que vaya a producirse una devaluación y proyectó un superávit comercial de alrededor de US$ 30.000 millones.

La diferencia entre llegar a fin de mes y sobrevivir endeudado:

El diputado Nacional, Pablo Juliano, fue uno de los que salió al cruce de Milei por sus dichos.

“‘¿Nadie se hizo la pregunta?’ Sí, Presidente, nos la hicimos. La respuesta es que se endeuda”, expresó.

Y siguió: “Pide fiado. Paga el supermercado en cuotas. Deja la boleta de la luz para el mes siguiente. Le pide ayuda a la familia”.

“Después de casi tres años de gobierno, debería conocer la diferencia entre llegar a fin de mes y sobrevivir endeudado. La mora de las familias se multiplicó por cinco en menos de dos años y usted, en otra realidad, se burla”, desarrolló.

“Se burló de quienes no llegan a fin de mes”:

Por su parte, la diputada Marcela Pagano manifestó: “Milei, el encierro y el diario que te escriben los bufones que te rodean te deja cada día más en ridículo”.

“Sabes cómo hacen los argentinos que no llegan a mediados de mes para comer sin sueldo? Con endeudamiento!”, sumó.

Y aclaró: “Por eso, te doblamos el brazo y tu bloque de diputados tiene el miércoles que sentarse y dar quorum con un expediente que reconoce la problemática que vos mismo hace un mes negabas: el creciente endeudamiento familiar que castiga a la clase media, la tarjeta que se usa para financiar fideos y aceite”.

“‘Milei se burló de quienes no llegan a fin de mes: ¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer? - En Agenda’”, cerró.

“Lo que estamos viviendo es absolutamente obsceno":

A las críticas, también se sumó el presidente del Partido Movimiento de Acción Vecinal, Martín Dandach: “Aunque no lo puedan creer, Milei acaba de decir que si la gente realmente se quedara sin plata el día 20, no podría vivir los 10 días que quedan del mes, y por eso dijo: “¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

“La idea de que la gente no llega a fin de mes es ‘una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. Y al final terminó diciendo: ‘La frase suena linda, pero es una tontería del tamaño de una casa’”, siguió.

Y en esta misma línea, dijo: “Lo que estamos viviendo es absolutamente obsceno. Para ver este grado de desconexión de la realidad, de ridiculización y humillación al propio pueblo, hay que remontarse a las monarquías europeas de siglos pasados”.

“Ya este gobierno no da para más. Esto no va a terminar bien”, afirmó Dandach.