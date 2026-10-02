“Hay que juntarse todos, Bregman, Kicillof, Cristina, los del PRO": Lousteau planteó una coalición amplia anti Milei

En el marco de una entrevista, el diputado de Provincias Unidas, Martín Lousteau, llamó a construir una "gran coalición" para ganarle a Javier Milei en las elecciones del año que viene.

En este sentido, aseguró que esa convocatoria debe incluir desde los dirigentes del PRO que no están cómodos acompañando al Gobierno hasta Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Myriam Bregman.

Lousteau puso el foco en la necesidad de "coordinar para ganar" y sostuvo que el Presidente "quiere un país distinto" al que quieren "todos los demás".

"Instrumentalmente tenemos diferencias. Lo que creo que es lo primero para hacer es juntarse todos y mostrar que hay una mayoría que está en esa situación”, dijo.

Y continuó: “Estoy con otras personas organizando un encuentro de ese tipo trayendo expertos de afuera, de distintos países, que han tenido éxito en armar coaliciones grandes para ganarle a personajes de este tipo, sea en Francia, en Hungría o en Brasil, y convocar a todos”.

Cuando le consultaron hasta quién abarcaba ese "todos", sostuvo que "desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman". "¿Eso incluye a Cristina, Kicillof?", le repreguntaron: "A todos", afirmó.

Lousteau también fue enfático al afirmar que el candidato de esa gran coalición debería ser "el que tenga más chances de ganarle a Milei".

"Para mí tendría que mandar el que tenga más chance de ganar. Para mí nadie va a mandar, si la pregunta es quién va a ser el candidato, la respuesta es 'el que tenga más chances de ganarle a Milei'", agregó.

El PRO:

También se refirió Lousteau a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a quienes definió como integrantes del "universo Milei".

"Patricia Bullrich es universo Milei de principio a fin, Macri es universo Milei. Larreta me gustaría que esté, pero por ahora está en un sistema solar aparte porque no lo escuché hablar de lo nacional", destacó.

Al evaluar las distintas vertientes de la oposición y el armado de una eventual coalición de cara al futuro, el senador nacional trazó una clara línea divisoria sobre el nivel de afinidad que mantienen los principales referentes del PRO con la actual gestión de La Libertad Avanza.

"Bullrich es Milei, Macri también. Larreta está en un sistema solar aparte", sentenció el economista, diferenciando de forma tajante el alineamiento total de la ministra de Seguridad y el expresidente del silencio que mantiene el exjefe de Gobierno porteño respecto del rumbo nacional.

Para complementar su diagnóstico, argumentó que le gustaría sumar a Horacio Rodríguez Larreta a un espacio de coordinación amplio, aunque lamentó que por el momento este no se pronuncie de forma activa sobre el escenario político del país.

“Yo quiero un país donde nadie que trabaje 8 horas sea pobre”:

En otro tramo de la nota, el diputado nacional criticó al gobierno de Javier Milei: “Yo quiero un país donde nadie que trabaje ocho horas sea pobre. No sé si es el país de Milei, construir un país donde nadie que trabaje ocho horas sea pobre”.

Y siguió: “Después, uno puede discutir con distintos espacios políticos sobre cómo se construye eso y de manera sustentable. Son dos modelos de país distintos”.

Crítica a la mirada geopolítica del Presidente:

El referente radical analizó la concepción soberana del Poder Ejecutivo y vinculó las recientes estrategias discursivas oficiales con una desconexión identitaria profunda.

"Milei tiene un defecto de origen: no piensa nunca en Argentina. Por eso empezó con lo de Malvinas", disparó Martín Lousteau, tras argumentar que el mandatario no se dirige a sus compatriotas sino a una "clase capitalista global" en una suerte de espejo invertido del socialismo internacional.

Según su perspectiva, desde el entorno presidencial "ven esa debilidad" conceptual y por ello recurren forzadamente al "tópico por excelencia para convocar al nacionalismo argentino".

Extranjerización de tierras y el impacto del DNU de Milei:

El titular de la Unión Cívica Radical también se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Tierras incluida en el mega DNU presidencial.

Con una postura sumamente crítica hacia el Máximo Tribunal, el legislador cuestionó tanto los motivos como la oportunidad elegida para emitir dicha resolución.

"No sé por qué tomó la decisión la Corte. Es a contramano de la sociedad y con un muy mal timing", aseveró Lousteau, recordando que cuando el Gobierno intentó refrendar la extranjerización de los territorios nacionales por vía legislativa, la ciudadanía se movilizó de tal forma que esa reforma ni siquiera pudo ser tratada en el Congreso.

En ese mismo sentido, el senador cuestionó el rol institucional del tribunal frente a los decretos de necesidad y urgencia, señalando que los magistrados esquivaron la discusión de fondo.

Para Lousteau, la Corte Suprema debió haberse pronunciado de manera directa sobre la validez legal del decreto general y no limitarse a un artículo específico.

“En lugar de tratar el DNU como debería haber tratado, trata un recurso contra una parte", lamentó, al tiempo que advirtió sobre el peligro institucional de que la justicia demore años en resolver conflictos de constitucionalidad tan vitales, dejando a la sociedad en un absoluto "limbo legal".