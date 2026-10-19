”Quiero ser candidata a gobernadora de Santa Fe”: la revelación de Amalia Granata

Durante una entrevista televisiva, Amalia Granata respondió a los cuestionamientos respecto a su labor parlamentaria y terminó plantando bandera con miras al escenario electoral.



“Quiero ser candidata a gobernadora de Santa Fe”, admitió de forma contundente al ser consultada por su futuro político, abriendo un nuevo panorama en la provincia.

Granata explicó que la decisión se basa en las limitaciones que encuentra en su rol actual.



“Desde el Ejecutivo podés hacer muchas más cosas que desde lo legislativo, más allá de que lo legislativo es un lugar que me encanta y aprendí un montón”, expresó.



Con partido propio bajo el brazo, la diputada reconoció que la contienda no será fácil debido al peso de la estructura oficialista local y la reciente reforma constitucional.



“Sé que tenés un proceso difícil... yo voy con dos escarbadientes contra un Titanic, pero bueno, hay que dar las batallas”, dijo.



El drama de salud que instaló en la Legislatura y la "doble vara" de género:



La confirmación de su postulación llegó inmediatamente después de que la diputada tuviera que salir a aclarar los motivos detrás de su reciente ausencia en la Cámara, la cual despertó críticas de colegas y de la prensa local.



“Falté a una sesión legislativa por hacerme una punción y me criticaron”, disparó con indignación.



Granata relató que tras un control anual de rutina le detectaron microcalcificaciones, lo que derivó en un procedimiento que describió como "traumático".



“Fui con temor porque es una aguja muy gruesa que te insertan, te ponen anestesia local nada más, vos estás despierta”.

Además, dio detalles del proceso posterior: “Te dejan un chip colocado, un microchip mini mini, para saber cuál es la zona que el médico tiene que sacar por si tiene que operar”.



Aunque los resultados determinaron que las microcalcificaciones eran benignas, la legisladora confesó que decidió transitar el proceso bajo un estricto hermetismo familiar.



“La única que no se enteró fue mi mamá de todo esto, porque decidimos no contarle hasta no saber los resultados”, manifestó.



Finalmente, Granata arremetió contra lo que considera un ensañamiento machista dentro del recinto legislativo al justificar por qué expuso públicamente su salud.



“Nunca escuché a nadie criticar a un hombre porque falta a una sesión. He visto gente faltar porque viaja o porque está en actos partidarios... A las mujeres como que nos cuentan los pasos, pero como yo tengo este carácter formadísimo y fuerte, lo pude exponer”, expresó.



Para cerrar, exigió mayor compromiso del Estado en salud pública: “Le dije en la Cámara: ojalá que el gobierno provincial y el nacional hagan campañas de concientización. Dejen de hacer publicidad partidaria y empiecen a hacer publicidad con el cáncer de mama y con el tema de las adicciones”.