“Voy a estar donde tenga que estar”: Kicillof pidió armar un frente opositor "lo más amplio posible" para frenar a Milei

En el marco de una entrevista y en una jornada especial desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó el armado electoral de la oposición.

Con un discurso de confrontación hacia el Poder Ejecutivo nacional, el mandatario delineó la estrategia que, según su visión, debe adoptar el peronismo para constituirse como una alternativa real de gobierno frente a las políticas libertarias.

Al ser consultado sobre su rol de cara a las próximas elecciones y una eventual postulación presidencial, Kicillof fue categórico: “Voy a estar donde tenga que estar".

Con esa frase, evitó apurar nombres propios, pero dejó en claro lo que podría ser su disposición para liderar o acompañar el espacio que busque suceder al actual jefe de Estado.

La construcción de un frente amplio:

El mandatario provincial hizo especial hincapié en dejar de lado las discusiones internas estériles del justicialismo para enfocarse en ensanchar la base política de la oposición. En ese sentido, interpeló directamente a toda la dirigencia y a la militancia.

"Tratemos de ir a algo lo más amplio que podamos, lo más opositor y confrontativo que podamos", señaló.

Para Kicillof, la gravedad de la situación socioeconómica no deja margen para las especulaciones ni las divisiones menores. Con tono de alerta, lanzó una dura advertencia sobre el futuro inmediato del país si no se consolida una alternativa robusta: "¿4 años más de Milei, en serio?".

"Estoy comprometido con una construcción que sea capaz confrontar con Milei y en eso están invitados otros sectores también. Milei necesita bajar las PASO para reelegir. El que vote a favor de bajar las PASO está acompañado el plan de reelección de Milei", detalló.

Educación y soberanía en riesgo:

En otro de los pasajes más duros de la entrevista, el mandatario bonaerense apuntó contra el desfinanciamiento de la educación superior y la extranjerización de la economía que promueve la Casa Rosada.

Para Kicillof, desproteger el conocimiento y la soberanía deja a la Argentina desarmada frente al escenario geopolítico actual.

"En este mundo y para lo que se viene, ¿vas a destruir la universidad? ¿Entregar los recursos naturales? Error total", sentenció con indignación, advirtiendo que estas medidas hipotecan las herramientas clave para el desarrollo del país en las próximas décadas.

En la misma línea, señaló: "Tenemos energía, litio, cobre y muchas cosas más que todo el mundo quiere. ¿Qué es lo que no deberías hacer? Regalarlo. Esta habiendo guerras por los barriles de petróleo".

"La gente está volviendo a vivir con sus viejos":

Al describir el profundo impacto que el programa económico oficial tiene sobre la vida cotidiana y la estructura familiar de los sectores medios y populares, el mandatario bonaerense puso el foco en la crisis habitacional y la pérdida del poder adquisitivo.

Kicillof graficó el deterioro social con una cruda realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones que ya no pueden sostener sus alquileres o proyectos independientes, sentenciando: "Con Milei, la gente está volviendo a vivir con sus viejos".

De esta manera, el gobernador enfatizó que el ajuste no se traduce en números abstractos, sino en la pérdida drástica de autonomía y proyectos de vida para miles de bonaerenses y argentinos.

Críticas estructurales al modelo económico y el impacto global:

Durante la charla, el gobernador desmenuzó el impacto que el plan económico oficial está teniendo sobre la producción y la vida cotidiana de los ciudadanos.

El mandatario insistió en que el programa de ajuste de la Casa Rosada no representa una novedad histórica, sino una reedición de viejas recetas que ya fracasaron en el pasado de la Argentina.

Kicillof describió el esquema actual como un plan "ortodoxo y convencional" que se sostiene sobre pilares ficticios como un dólar artificialmente devaluado o barato y una fuerte depresión de los salarios.

Al analizar el panorama geopolítico y la inserción del país en el mundo, Kicillof dejó otra dura definición sobre cómo la política exterior de Estados Unidos afecta directamente el rumbo de la región.

"Hoy el repliegue de EE.UU. nos impacta a nosotros. Ya no se puede ocupar más de defender a sus aliados y, al mismo tiempo, dice 'Canadá es mío, América Latina es mi patio trasero y América es para los norteamericanos'", explicó.

Para cerrar su análisis macroeconómico, Kicillof remarcó que el rumbo adoptado por la gestión libertaria va a contramano de las dinámicas globales actuales.

Mientras las principales potencias internacionales adoptan posturas de fuerte resguardo de sus mercados internos, el gobierno argentino camina en sentido opuesto, según el gobernador.

“En China se estaba gestando el quilombo y desorden que vemos hoy", dijo. De esta manera, argumentó que el actual desorden internacional responde, en gran medida, al fin de la vieja hegemonía norteamericana.