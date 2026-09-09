Estaba armado, quiso escapar de la policía y se estrelló con el auto contra un poste

Un hombre de 33 años que intentó escapar de un control policial en un auto fue aprehendido luego de que el vehículo chocara contra un poste de alumbrado público, y los efectivos descubrieran que tenía un pedido de captura vigente. Además, durante el procedimiento secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con siete cartuchos.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Juana Manzo y Rosales, en el marco del “Operativo Prevención y Seguridad contra el Delito Automotor”.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas preventivas cuando observaron un Peugeot 207 negro. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e inició la fuga.

La persecución se extendió unos cien metros hasta que el automovilista perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado público. Luego del impacto, los dos ocupantes descendieron del vehículo y continuaron la huida a pie.

Los policías desplegaron un operativo cerrojo y lograron alcanzar a uno de ellos. Al consultar sus datos en los sistemas informáticos, constataron que tenía un pedido de captura activo requerido desde el 27 de julio de 2026 por el Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 del Departamento Judicial Mar del Plata.

La medida judicial estaba vinculada a una causa por el presunto quebrantamiento del régimen de salidas transitorias y del régimen abierto.

Durante la requisa del sospechoso fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, un dólar y un inflador portátil.

En tanto, al inspeccionar el Peugeot 207, los efectivos encontraron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, con numeración de serie X48422Z, junto con siete cartuchos del mismo calibre. De acuerdo con las actuaciones, el arma se encontraba en condiciones de uso inmediato.

Además, los investigadores determinaron que la pistola tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto de 2019, requerido por la Comisaría 9ª.

Los efectivos realizaron posteriormente un amplio rastrillaje en el sector para localizar al segundo ocupante del automóvil, aunque hasta el momento no pudieron encontrarlo.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, que dispuso notificar al aprehendido de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

El hombre quedó imputado en actuaciones por “portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento y captura activa”.