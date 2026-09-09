Metió el arma por la reja del kiosco, le apuntó a la empleada y arracó la ventana para robarle

Una comerciante de Virrey del Pino fue amenazada con un arma durante la madrugada por un delincuente que intentó ingresar por la fuerza al kiosco donde trabajaba, en la calle Miller al 4200, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. El asaltante llegó al comercio y comenzó a exigirle dinero y sus pertenencias a la mujer. Como el local cuenta con rejas para la atención al público debido a la inseguridad, el delincuente metió una mano entre los barrotes y le apuntó con una pistola. “Pasame la plata o te vuelo la cabeza”, le dijo mientras la insultaba.

"Voy a llamar a la Policía", le advirtió la comerciante. Pero enseguida intentó calmarlo y ganar tiempo ante la amenaza. “¡Ahí te paso! ¡Pará!”, le respondió, mientras le aclaraba: “No tengo el celular”.

Lejos de desistir, el asaltante comenzó a ejercer mayor violencia contra el comercio. Primero arrancó parte de la ventana por la que se atiende a los clientes y después empezó a forcejear con la puerta de ingreso, con la intención de entrar al kiosco.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, que captaron tanto las amenazas como el momento en que el delincuente intentó vulnerar las medidas de protección del comercio.

Edith, la encargada del kiosco, recordó la situación y explicó que quedó paralizada cuando el hombre sacó el arma.

“Vi que tenía la mano en el bolsillo y no me contestaba. Cuando me apuntó con el arma no sabía qué hacer. Me agaché detrás de las heladeras para agarrar el celular, pero me decía que no lo tocara”, relató.

La mujer también describió el temor que sintió cuando el delincuente comenzó a mover la estructura que la separaba de él. “La reja se movía y pensé que entraba. Creí que me moría ahí y que no iba a volver a ver a mis hijas”, expresó conmovida.