Un diputado pagó US$285.000 por un Tesla y no se lo entregaron: cayeron los dueños de una concesionaria

Los dueños de una concesionaria de Pilar fueron detenidos por efectivos de la Sub DDI, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a concretar estafas con la venta y consignación de vehículos, en una causa que reúne al menos 47 damnificados. Durante la investigación, la Justicia secuestró 19 vehículos de alta gama valuados en unos 1,2 millones de dólares, además de teléfonos celulares, computadoras y documentación.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Alberto González, de 42 años, y Cynthia Karina Chamoles, de 44, propietarios de la concesionaria que funcionaba bajo la denominación comercial "Autos Premium Pilar". La causa está a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, del fiscal Andrés Rafael Quintana, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro.

La investigación se inició a partir de la denuncia del diputado jujeño Manuel Quintar, quien afirmó haber pagado 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck, modelo Cyber Beast, que nunca le fue entregada.

De acuerdo con la denuncia, Quintar había iniciado las tratativas en agosto de 2025 con personas que se presentaban como representantes de las firmas Prestige Solution SRL y Dat Car SA. Luego de varias conversaciones, acordó la compra del vehículo, con un plazo de entrega estimado de entre 30 y 60 días, y efectuó el pago total mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo. Sin embargo, pese a haber cumplido con el pago, la camioneta nunca fue entregada.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a realizar tareas sobre el funcionamiento de la concesionaria y detectaron que el caso no sería un incumplimiento comercial aislado, sino que podría formar parte de un esquema organizado en el que participarían varias personas.

Según la pesquisa, los sospechosos utilizaban estructuras societarias y redes sociales para generar confianza en potenciales clientes y concretar operaciones de compraventa de vehículos. Los investigadores relevaron publicaciones realizadas en Instagram, Facebook y Mercado Libre y determinaron que la concesionaria continuaba ofreciendo vehículos, incluso después de que se iniciaran las denuncias.

Entre los damnificados también figura Joaquín Pichot, hermano del ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien había entregado una Ford Ranger Raptor para que fuera comercializada en consignación. Según la investigación, el vehículo fue vendido pero el dinero correspondiente no fue entregado a su propietario.

En una etapa anterior de la investigación, los efectivos realizaron un procedimiento en el local ubicado sobre la avenida 12 de Octubre al 1400, en Del Viso, donde funciona la concesionaria. Allí fueron secuestrados 19 vehículos de alta gama, cuyo valor total estimado ascendió a 1.229.200 dólares.

Entre los rodados incautados se encuentran una Dodge RAM 1500 Laramie valuada en unos 99.900 dólares; una Volkswagen Amarok Comfort, una Volkswagen Amarok V6 Xtreme, una Toyota Hilux, una Dodge RAM Dakota, dos Ford Territory, dos BMW, una Mercedes Benz GLA 250 y un BMW M5 valuado en aproximadamente 235.000 dólares.

También fueron secuestrados una Jeep Grand Cherokee, un Volkswagen Golf GTI, una Toyota Hiace, una Ford Ranger Limited V6, una Dodge RAM Rampage, una Ford Bronco, otra Ford Territory 0 kilómetro, una Toyota Corolla GR y una Toyota Corolla CVT.

En otro de los procedimientos se secuestraron además teléfonos celulares, computadoras, un pendrive, una memoria externa, documentación y dinero en efectivo: 3.305 dólares y 689.000 pesos.

Con el avance de la investigación, los detectives establecieron los domicilios donde residían González y Chamoles y presentaron las actuaciones ante el fiscal Quintana.

Con el aval del Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro se libraron las órdenes de allanamiento y detención.

Durante el operativo realizado en el barrio Las Condes de Pilar, los efectivos lograron detener a Cynthia Karina Chamoles y secuestraron tres teléfonos celulares que llevaba consigo.

En paralelo, los investigadores montaron un puesto de observación en las inmediaciones del domicilio para localizar a González. Finalmente, lograron interceptarlo cuando llegaba al lugar y concretaron su detención.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de los delitos de estafa y asociación ilícita.