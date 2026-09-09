Robaban autos, los desguazaban y vendían las piezas puerta a puerta por Marketplace

En el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron, en la zona sur del conurbano bonaerense, gran cantidad de autopartes de diferentes marcas y modelos junto a vehículos con pedido de secuestro y otros elementos.

La investigación se inició en enero del corriente año, a partir de tareas de ciberpatrullaje realizadas por una de las brigadas operativas de la División Delitos Contra el Automotor de esta Institución. Durante las pesquisas se detectaron en una plataforma de compra y venta de una reconocida red social, publicaciones destinadas a la venta de autopartes usadas de diferentes marcas y modelos, ofrecidas a valores considerablemente inferiores a los existentes en el mercado.

Como resultado del análisis de las publicaciones, se advirtió indicios compatibles con una posible procedencia ilícita de los repuestos ofrecidos. De esta manera, la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Nº4 del Departamento Judicial de Esteban Echeverría, a cargo del Dr. Fernando Daniel Senisa, Secretaría a cargo del Dr. Ricagno, dispuso profundizar las tareas investigativas tendientes a determinar el origen de las autopartes y la identidad de los sospechosos.

A medida que avanzaba la investigación, los efectivos federales establecieron que parte de los vehículos y autopartes comercializados estarían vinculados con robos cometidos bajo la modalidad de robo a mano armada en distintos puntos del conurbano bonaerense. Asimismo, mediante diversas tareas de campo, se logró obtener información que permitió determinar la modalidad de funcionamiento de la organización, determinándose que las autopartes de procedencia ilícita eran comercializadas y entregadas a través de domicilios particulares. Los investigados utilizaban además un predio utilizado como depósito y desarmadero.

Por ello, la autoridad judicial autorizó la realización de una compra controlada de una autoparte ofrecida a través de la plataforma digital. Durante la operación, los funcionarios policiales fueron derivados a un depósito ubicado en la localidad de Monte Grande, donde se encontraba almacenado el repuesto requerido.

A partir de esta circunstancia y de los restantes elementos incorporados a la causa, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Javier Leandro Maffucci Moore, Secretaría a cargo de la Dra. Paradiso, ordenó tres allanamientos en inmuebles ubicados en las localidades bonaerenses de Monte Grande y Moreno, incluyendo el predio utilizado como desarmadero.

Con el total de las pruebas recabadas, dos hombres argentinos mayores de edad fueron detenidos, señalados como integrantes de la organización investigada. Asimismo, se procedió al secuestro de gran cantidad de autopartes numeradas con pedido de secuestro (portones, puertas, capots, entre otros) vinculadas con hechos de hurto automotor y robos violentos. Además, fueron incautadas tres camionetas, una de ellas con pedido de secuestro vigente por un hecho de robo, un block de motor y un motor con pedido de secuestro, además de teléfonos celulares que serán sometidos a las correspondientes pericias. El valor total de los elementos secuestrados fue estimado en aproximadamente en 120 millones de pesos.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes (Ley 25.761) y Encubrimiento Agravado.