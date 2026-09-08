Agonizando, Elías de 23 años les habló a los ladrones para que no le siguieran disparando y murió

Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda para robarle la moto en el barrio Frino, en el partido bonaerense de José C. Paz, donde, pese a encontrarse gravemente herido, alcanzó a pedirles a los delincuentes que no continuaran disparándole. Los asaltantes aprovecharon que la víctima estaba tendida en el suelo para llevarse su vehículo y escapar.

El hecho ocurrió en la zona de Polonia, entre Piñero y Matheu, donde David Elías Ojeda Vázquez fue atacado por dos ladrones que se desplazaban en una moto. Uno de ellos llevaba una mochila térmica similar a las utilizadas habitualmente por repartidores de aplicaciones.

Ojeda Vázquez circulaba en su moto cuando advirtió que era seguido por los dos sospechosos. El joven intentó escapar, pero durante la persecución recibió un disparo por la espalda.

A pesar de la herida, logró avanzar algunos metros hasta que perdió las fuerzas, dejó caer la moto y se desplomó en la vereda. En ese momento, mientras se encontraba agonizando, les habló a los atacantes y les pidió que no volvieran a dispararle.

Los delincuentes aprovecharon la situación para apoderarse de la moto y escapar del lugar.

La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia en una ambulancia al Hospital Mercante, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, murió minutos después.

Ojeda Vázquez se dedicaba a la venta de artículos a través de redes sociales y también realizaba trabajos vinculados con el marketing digital.

Tras el crimen, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido de los agresores e intentar determinar sus identidades.

En las tareas interviene personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones local, mientras que la causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N° 18.