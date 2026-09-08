Cuatro motochorros lo atacaron por la espalda y lo tumbaron de una piña para robarle el auto

Una banda integrada por cuatro motochorros protagonizó dos violentos episodios delictivos en apenas cinco minutos en la zona de Acantilados, al sur de Mar del Plata, donde primero intentaron apoderarse del vehículo de una mujer y luego golpearon a un hombre para robarle el auto.

El primero de los hechos ocurrió este lunes, cerca de las 18.30, en la esquina de las calles 8 y 493. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, la mujer descendió de su vehículo para ingresar a un comercio y fue abordada por uno de los delincuentes.

El asaltante corrió hacia ella e intentó arrebatarle las llaves del auto, mientras uno de sus cómplices permanecía a pocos metros y los otros dos aguardaban a bordo de las motocicletas.

La víctima se resistió al robo y la aparición de un testigo que salió del comercio hizo que el delincuente desistiera. El atacante dejó a la mujer y escapó junto al resto de la banda en las dos motos.

Apenas cinco minutos después, alrededor de las 18.35, los mismos delincuentes volvieron a actuar a pocas cuadras, esta vez en la zona de las calles 489 y 24.

En esa oportunidad sorprendieron a un hombre cuando se disponía a ingresar con su auto a su vivienda. Uno de los motochorros, que vestía una campera negra y zapatillas blancas, se acercó por detrás, lo tomó y le exigió que entregara las llaves.

El delincuente lo golpeó en la cabeza, el hombre cayó al suelo y los asaltantes escaparon del lugar a bordo de las dos motocicletas y con el auto Ford de la víctima.