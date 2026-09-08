"Perdón, amigo”: amagaron con pegarle un tiro para robarle y antes de escapar le pidieron disculpas

Dos delincuentes asaltaron durante la madrugada a un hombre en la ciudad rionegrina de General Roca y amenazaron con dispararle. Sin embargo, antes de escapar a pie, los ladrones sorprendieron a la víctima al disculparse por el robo y asegurarle que necesitaban el dinero porque “a nosotros no nos ayuda nadie”.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Artigas y Maipú y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes se observa cómo los asaltantes interceptan al hombre y lo amenazan para que entregue sus objetos de valor.

“Quedate quieto, dame el celu o te pego un tiro. La billetera, dale”, se escucha decir a uno de los delincuentes, mientras el otro le exige: “Mostrá la cintura”.

Pese a que la víctima les advirtió que están siendo filmados, los asaltantes continúan con el robo. El hombre finalmente les entregó sus auriculares y la billetera, mientras los delincuentes lo seguían revisando.

En medio del robouno de los ladrones volvió a reclamarle que exhiba la zona de la cintura, aparentemente para comprobar que no escondiera pertenencias de valor ni algún elemento con el que pudiera defenderse.

Una vez que se apoderaron de sus objetos, la víctima les pidió que le devolvieran las llaves de su casa, un pedido al que los delincuentes accedieron.

Pero la situación terminó de una manera inesperada. Antes de alejarse caminando, los dos asaltantes se disculparon con el hombre y justificaron el robo. “Perdón, amigo, nos hace re falta, a nosotros no nos ayuda nadie”, le dijeron.

“Está bien, no pasa nada”, respondió la víctima, según quedó registrado por el sistema de videovigilancia.