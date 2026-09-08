Tenía una condena por amenazas, se hacía pasar por policía y se movía en un "patrullero" trucho

La Policía de la Ciudad detuvo en Caballito a un hombre que había sido condenado por amenazas, cuando se movilizaba en un auto con balizas de uso habitual en las fuerzas seguridad y portaba réplicas de armas y de credenciales, decenas de municiones, prendas policiales y chaleco antibalas.

El hombre quedó a disposición de la Justicia por la presunta comisión del delito de usurpación de títulos y honores, entre otros cargos.

La detención, a cargo de efectivos de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad, se produjo luego de que, en Nicasio Oroño y Yerbal, lo oficiales vieran salir de un lavadero de autos a un Renault Duster con balizas azules encendidas, tal como las que usan los móviles policiales no identificables.

Los efectivos consultaron el dominio del automóvil en el sistema y detectaron que no se encontraba acreditado como vehículo oficial.

Tras un seguimiento, los oficiales interceptaron al vehículo en Aranguren y Nicasio Oroño para identificar al conductor, un argentino de 48 años, quien manifestó ser personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no pudo acreditar el desempeño de tal función.

A primera vista, los oficiales vieron sobre el tablero del auto un cartel que decía Policía y también la empuñadura de un arma, por lo cual requisaron el vehículo y hallaron tres réplicas de arma de fuego, que eran de aire comprimido, prendas policiales, entre ellas una remera negra con la inscripción "Fuerzas Especiales GAD-Instructor", un chaleco de protección balística y dos cuchillos.

También secuestraron tres tubos de aire comprimido, una placa metálica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 47 cartuchos de escopeta calibre 12x70, un cartucho de escopeta calibre 16, un cargador metálico de Bersa 9mm sin municiones, dos tonfas, una barreta metálica, un casco táctico, un botiquín, un pasamontañas y un posnet.

Al verificar los antecedentes del sujeto, los oficiales comprobaron que en 2019 tuvo un procesamiento por amenazas con armas y en diciembre de 2021 una condena a un año y 6 meses de prisión en suspenso por amenazas con armas, con la sumatoria de prohibición de acercamiento a la víctima.

La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del Dr. Gatusso, ordenó la detención del sospechoso por la presunta comisión de los delitos de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito y ordenó el secuestro del vehículo y los pertrechos hallados en su interior.