¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Sacado, a los gritos y con el torso desnudo, rompió un auto para robar una mochila

El delincuente fue detenido y los investigadores recuperaron el bolso de la víctima. 
 

Por Redacción

Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 23:40

Un delincuente fue detenido luego de ser detectado por las cámaras de videovigilancia cuando robaba una mochila del interior de un vehículo estacionado en el barrio Villa Argentina, de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en las últimas horas, en inmediaciones de avenida Amadeo Sabattini al 3900, donde un operador del sistema de monitoreo observó a un hombre con el torso desnudo mientras abría el baúl y manipulaba una de las puertas de un auto.

Al advertir la maniobra, el operador dio aviso de inmediato por frecuencia radial al personal policial, que puso en marcha un operativo para localizar al sospechoso.

Los efectivos lograron interceptarlo y aprehenderlo, y durante el procedimiento recuperaron una mochila que había robado del interior del vehículo.

El ladrón quedó a disposición de la Justicia, mientras que el elemento recuperado fue secuestrado como parte de la investigación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD