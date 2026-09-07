Está detenido por homicidio en un centro de menores y apareció en un streaming: "Mato por plata"

Dos adolescentes privados de la libertad participaron durante seis minutos de una transmisión en vivo realizada por el canal de streaming JotaPeShow, a través de la plataforma Kick. El hecho volvió a generar interrogantes sobre el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de los centros de alojamiento para menores.

Los jóvenes accedieron a la transmisión mediante OmeTV y, durante la conversación con tres conductores, aseguraron estar alojados en Mendoza. En distintos momentos hablaron sobre delitos, drogas y las causas judiciales por las que se encuentran privados de la libertad.

Uno de ellos incluso se presentó como el denominado “tirador de la bicicleta”, un adolescente que fue detenido cuando tenía 16 años y que está acusado de haber atacado a tiros a tres jóvenes en el barrio 8 de Abril, en el departamento de Las Heras.

La aparición fue registrada durante la semana pasada y finalizó abruptamente cuando, en los últimos segundos, uno de los adolescentes realizó una exhibición obscena y la transmisión fue interrumpida.

El episodio motivó que se disponga una investigación interna y administrativa en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, organismo que reemplazó al antiguo COSE, con el objetivo de establecer desde dónde se realizó la conexión y si los protagonistas efectivamente se encontraban dentro de alguna de sus instalaciones.

El caso presenta además similitudes con otro episodio ocurrido a fines de julio en el Complejo Penitenciario San Felipe, donde varios internos adultos participaron de una transmisión en vivo mediante la misma plataforma. Tras ese hecho, los presos fueron trasladados y se secuestraron cinco teléfonos celulares.

Durante la conversación, uno de los adolescentes desafió a los conductores a buscar información sobre su identidad en internet.

“Poné Las Heras. Barrio 8 de Abril. El tirador de la bicicleta. Lee por qué es”, dijo el joven, en referencia al episodio por el que había sido investigado.

El ataque ocurrió durante la tarde del 3 de octubre del año pasado, cuando tres jóvenes que se desplazaban en una camioneta fueron baleados en inmediaciones de las calles 41 y Cruz Castaño, en el acceso al barrio 8 de Abril.

La investigación judicial había señalado a un adolescente de 16 años como presunto autor de los disparos y se había librado una orden para localizarlo por una causa caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Emir, de 18 años; Ciro, de 22, y Yair, de 21, viajaban en una Ford F-100 cuando fueron interceptados por un joven que se movilizaba en bicicleta. El sospechoso habría efectuado varios disparos contra el vehículo y luego escapado del lugar.

Como consecuencia del ataque, dos de los ocupantes resultaron heridos. Emir recibió un impacto en el muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida, además de un roce en la cabeza. Otro de los jóvenes sufrió una lesión de bala en la zona de la carótida y debió ser intervenido quirúrgicamente. Por la gravedad de su estado permaneció internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El adolescente señalado como sospechoso fue detenido posteriormente durante un procedimiento preventivo realizado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP).

Los policías interceptaron un Toyota Corolla de color verde que circulaba con las luces apagadas. Al identificar a sus ocupantes, determinaron que uno de ellos era el menor que era buscado por la Justicia Penal de Menores.

En el streaming, el adolescente dio su propia versión del episodio ocurrido en Las Heras y afirmó que anteriormente también había sido víctima de un ataque.

“Andaba en bici cuando le pegué. Tengo el plomo ahí”, dijo mientras se señalaba el cuello. Luego sostuvo que el enfrentamiento estaba relacionado con una supuesta “guerra de bandas” y aseguró que había recibido un disparo en la espalda que había quedado alojado en su cuerpo.

Más adelante volvió a referirse a la violencia y afirmó: “Y yo les pegué en el cuello, en el pie y en la mente”.

Los dos adolescentes también se definieron como “referentes” y mencionaron la presencia de drogas dentro de los lugares de alojamiento.

En otro tramo, instaron a los conductores a buscar sus nombres en medios de comunicación. “Buscá en internet y vas a ver quiénes somos”, sostuvo uno de ellos, antes de mencionar al diario El Sol y pedir específicamente que buscaran información sobre ellos en ese medio.

La conversación derivó entonces nuevamente hacia el caso ocurrido en el barrio 8 de Abril y hacia los antecedentes que uno de los jóvenes decía tener.

Durante el intercambio también surgieron referencias a distintos delitos. Los adolescentes afirmaron estar privados de la libertad por causas relacionadas con homicidios y uno de ellos mencionó delitos como extorsiones, secuestros y sicariato.

En otro momento, incluso sostuvo que junto con otras personas “le robamos a gente de plata y asesinamos por plata”.