“Quiero pasar a fumar así me voy tranquila”: convirtió su casa en un búnker y despachaba cocaína estilo take away

“Hola don, perdón por ser insistente”. El mensaje le entró por WhatsApp y sabía que se tenía que poner a “trabajar”. Se trataba de una clienta habitual que, antes de ir a lo de su mamá, quería “pasar a fumar algunas” para “irse tranquila”.

El encargado de preparar la droga era un hombre de 51 años que usaba su casa en en 38 entre 150 y 151 como búnker narco. Efectivos de la Subcomisaría “La Unión” le venían siguiendo la pista, ya que habían detectado movimientos compatibles con narcomenudeo en su domicilio.

A todas horas llegaban personas a pie o en bicicleta que ingresaban al sitio y rápidamente se alejaban. Gracias a una maniobra de “comprador previo” y a filmaciones, lograron detenerlo en el lugar.

Dentro del sitio, visiblemente precario, encontraron 44 bolsitas de nylon de cocaína -algunas de ellas ocultas- y otro trozo entero con 37 gramos más. A su vez, hallaron el celular con el que tomaba los “pedidos” y un calentador casero que usaba para cocinar la droga.

Al detenerlo, constataron que tenía antecedentes previos por robo, encubrimiento e infracción a la Ley de Drogas, siendo ésta última causa fechada en la Navidad de 2025. Ahora es imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.