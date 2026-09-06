Trepó al techo de una barbería para robar un reflector, escuchó a la policía y se acostó para que no lo vieran

Un atento operador de cámaras del 911 observó una situación sospechosa: era de madrugada y un hombre que deambulaba en solitario se metió por un pasillo. Minutos después apareció en el techo de “Nona Barber”, una barbería ubicada en una zona comercial.

Rápidamente descubrió las intenciones del hombre cuando este intentó arrancar a mano limpia un reflector de luz que iluminaba la cartelería del sitio. Una alerta radial movilizó efectivos a la zona. Al escuchar las sirenas, el ladrón se fue corriendo hacia atrás y saltó al techo de otro local. Luego, se acostó para evitar ser visto.

Los efectivos hicieron un cordón de seguridad en las inmediaciones de Tilcara y Congreso para detenerlo. Tras varios minutos, lograron dar con el delincuente que fue trasladado a la comisaría donde quedará alojado hasta que se constaten antecedentes.

Uno de los policías subió al techo y descubrió que pese a los daños provocados, la luz seguía funcionando. El objetivo del ladrón era robar los cables y la luminaria para revenderlas en el mercado negro. Los dueños del comercio piden que pague por el reflector.