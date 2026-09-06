Limpiavidrios atacaron a dos automovilistas a metros de un shopping y rompieron sus vehículos

Dos limpiavidrios atacaron en las últimas horas a automovilistas que se negaron a darles dinero en un semáforo ubicado a metros del Tortugas Open Mall (TOM), en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. En uno de los hechos rompieron el parabrisas de un Audi y, en otro, dañaron el espejo retrovisor de una camioneta cuyo conductor aceleró y logró escapar.

Los ataques quedaron registrados en videos tomados por testigos y volvieron a generar preocupación entre los vecinos y conductores que circulan por la zona, cercana a la autopista Panamericana.

En uno de los hechos, uno de los limpiavidrios reaccionó con violencia contra el conductor del Audi. El hombre arrancó las escobillas del limpiaparabrisas y utilizó el escurridor para romper el parabrisas de un golpe. Después, también pateó el vehículo mientras el automovilista permanecía en el interior.

"Están re locos", se escucha decir a una mujer que registró la secuencia con su teléfono celular.

En otro hecho, un limpiavidrios atacó una camioneta luego de que su conductor rechazara el pedido de dinero y le rompió el espejo lateral. Ante la agresión, el automovilista aceleró y consiguió escapar del lugar.

Según los vecinos, este tipo de situaciones se volvieron recurrentes en los semáforos de los alrededores del shopping y reclamaron una mayor presencia policial para evitar nuevos ataques contra los automovilistas.

Tras los incidentes, los dos sospechosos fueron demorados, aunque posteriormente recuperaron la libertad, lo que generó cuestionamientos de los vecinos hacia el accionar policial y judicial.

Los reclamos también apuntaron a la Justicia del Departamento Judicial de San Martín, ante la reiteración de episodios protagonizados por limpiavidrios en la zona.