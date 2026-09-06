Ametralladoras y 30 kilos de droga en un tanque de agua: cayó la banda de "El Loco César"

En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con el Servicio Penitenciario Federal (SPF), desarticuló la banda liderada por César Morán de la Cruz, alias “El Loco César”, histórico jefe narco de la Villa 31, quien se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el Sistema de Alto Riesgo. El operativo incluyó 42 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con 11 detenidos, drogas, dinero y un importante arsenal incautado.

El trabajo de inteligencia permitió establecer que pese a encontrarse privado de su libertad, Morán de la Cruz continuaba impartiendo órdenes a integrantes de su banda mediante comunicaciones con sus abogados defensores, en el marco de su derecho de defensa.

A partir del análisis conjunto realizado por el SPF y el DFI de la PFA, los efectivos lograron identificar a quienes continuaban las actividades delictivas fuera del penal, determinar sus funciones y localizar los distintos puntos utilizados para el acopio y la comercialización de estupefacientes.

Con esos elementos, y por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, Secretaría N.º 2, se desplegaron 42 allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Como resultado, fueron detenidas 11 personas, entre ellas integrantes de la conducción, miembros del círculo de confianza de “El Loco César” y Adrián Gariolo, alias “El Sicario”, señalado como responsable de la seguridad de la banda.

La estructura tenía su base de operaciones en el Barrio 31, en Retiro, desde donde se dedicaba a la distribución y venta de estupefacientes al menudeo. Uno de los principales objetivos se encontraba en Merlo, provincia de Buenos Aires, donde fue detenido “El Sicario”. Allí también se ubicaron un sitio destinado al almacenamiento de droga y un arsenal utilizado por los integrantes de la banda.

Durante los procedimientos fueron hallados 23 kilos de marihuana y 6,72 kilos de clorhidrato de cocaína, tanto a granel como fraccionados y preparados para su comercialización. Parte de los estupefacientes estaba oculta dentro de un tanque de agua, lo que derivó en una nueva orden judicial y elevó a 42 la cantidad total de allanamientos.

Además, los efectivos encontraron 112.261.000 pesos en efectivo y una máquina para contar billetes.

El armamento reunido por la banda incluía 16 armas de puño, pistolas ametralladoras, carabinas, escopetas, un supresor de sonido y 20 granadas, junto con 336 municiones de distintos calibres, 52 cargadores de pistola, 20 cargadores de FAL, tres cargadores extendidos con capacidad para 50 municiones y kits RONI. Varias de las armas presentaban su numeración limada.

También fueron encontrados dos chalecos antibalas de la Policía Bonaerense, un chaleco refractario, una funda de chaleco de la Policía de la Ciudad y una insignia tipo chapa de pecho de la Policía Bonaerense.

En los domicilios inspeccionados también se incautaron 39 teléfonos celulares, tres notebooks, una CPU, un disco duro, un pendrive, un equipo de comunicaciones y una cámara de CCTV. A esto se sumaron tres vehículos: un Peugeot 408, una Toyota Hilux y una motocicleta KTM Duke.

Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia, los efectivos allanaron además la celda donde se encuentra alojado Morán de la Cruz en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El procedimiento finalizó sin novedades.

Por otra parte, la autoridad judicial informó que tres de los investigados estaban denunciados en una causa conexa como presuntos autores materiales de un hecho de violación cuya víctima sería una menor de edad vinculada al entorno investigado. En el marco de los operativos fue localizado y detenido uno de ellos, Maximiliano Atilas Basimiani, alias “Chimuelo”, en las calles internas del Barrio 31.

Los procedimientos finalizaron y las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, en el marco de la causa FMP 13.004/2024.