“Tenés una caja fuerte": asaltaron a una jueza en su casa, la ataron junto a su hijo y le robaron dólares

Una jueza de La Plata y su hijo de 24 años fueron víctimas de una violenta entradera en su vivienda de Tolosa, donde tres delincuentes ingresaron luego de atravesar medianeras de varias propiedades, los mantuvieron reducidos durante una hora y media y escaparon con dólares, objetos de valor y tres valijas llenas.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 14.30 en una casa situada en la calle 531 bis entre 2 y 3, donde reside Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4.

Según la información incorporada a la investigación, los asaltantes irrumpieron en el inmueble después de atravesar al menos tres viviendas y superar distintos paredones. Una vez dentro, sorprendieron a la magistrada y a su hijo y los mantuvieron bajo amenazas mientras registraban los ambientes de las dos plantas.

Los delincuentes parecían contar con información previa sobre la víctima. En medio del asalto, uno de ellos le dijo a Greco: “Sabemos que vos sos jueza y tenés una caja fuerte”, mientras le exigían que indicara dónde guardaba los dólares.

Al no encontrar la supuesta caja de seguridad, los asaltantes insistieron con las amenazas y le advirtieron que su hijo podía sufrir consecuencias si no colaboraba.

También le reclamaron joyas y objetos de oro. Ante esa exigencia, la magistrada les respondió que ya le habían robado esos elementos en un asalto ocurrido en 2017.

Durante aproximadamente una hora y media, los delincuentes revisaron habitaciones, muebles y distintos sectores de la propiedad. Finalmente, se apoderaron de dólares, parte del dinero correspondiente al sueldo de la jueza y otros objetos de valor, que colocaron dentro de tres valijas.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la maniobra. En las imágenes se observa a los delincuentes trasladando las valijas hasta el vehículo en el que habían llegado, mientras circulaban vecinos por la vereda, y luego huyendo del lugar.

Antes de escapar, los asaltantes ataron a Greco y a su hijo para dificultar que pudieran pedir ayuda y asegurarse tiempo suficiente para concretar la fuga.

Además del robo de dinero y objetos, los delincuentes utilizaron el teléfono celular de la magistrada para realizar varias transferencias. También emplearon sus tarjetas y efectuaron al menos una compra por unos dos millones de pesos, de acuerdo con los datos conocidos hasta el momento.

Un antecedente en 2017

La jueza ya había sido víctima de un violento robo en mayo de 2017. En aquella oportunidad, los delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y luego sorprendieron a la magistrada dentro de su vivienda.

Aquel episodio también había generado sospechas sobre la posibilidad de que los asaltantes contaran con información relacionada con su actividad judicial. Incluso, uno de los delincuentes la había señalado por haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de ese robo fueron posteriormente condenados.

Tras el nuevo asalto, se desplegó un operativo en la zona con intervención del fiscal de turno, autoridades policiales, funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, personal de la DDI y efectivos de la comisaría correspondiente a la jurisdicción.