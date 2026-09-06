Venía a fondo por la ruta, provocó un choque en cadena y mató a un pasajero de Uber de 55 años

Un llamado de madrugada al 911 alertó a la policía de un terrible accidente ocurrido en la Ruta 16 que terminó con un muerto, varios heridos y dos autos destrozados.

Todo comenzó con una Renault Kangoo que venía a fondo. A la altura de Chivilcoy y Kirchner, en la localidad de Guernica, realizó una mala maniobra que provocó un choque en cadena con un Ford Ka y un Renault Logan.

El primero de los vehículos terminó con la trompa prácticamente desaparecida mientras que el Logan terminó con uno de los laterales hundidos. Este último era un Uber que llevaba a un pasajero de 55 años que por la violencia del choque, terminó falleciendo en el acto.

Una vez en el lugar, los efectivos de la Departamental de Presidente Perón demoraron al conductor del Renault Kangoo, de 53 años, a la que se le realizó una extracción de sangre para comprobar si conducía bajo los efectos de la droga y el alcohol.

Los chóferes del Logan y el Ford Ka debieron ser hospitalizados por las lesiones provocadas por el fuerte choque.