Detenciones selectivas, operativos de saturación y chequeo de papeles: intenso patrullaje anti-motochorros

En el marco del Plan de Refuerzo de Zonas y del dispositivo de seguridad implementado en “La Feliz”, personal policial desarrolló distintas tareas de prevención y presencia en diferentes barrios de la ciudad.

El despliegue implicó recorridas preventivas, patrullajes dinámicos, tareas de observación e interceptaciones selectivas, orientadas a fortalecer la presencia policial, prevenir hechos delictivos y detectar situaciones que requieran una intervención inmediata.

Entre las principales finalidades del dispositivo se encuentra prevenir y combatir el delito cometido bajo la modalidad conocida como “motochorros”, mediante una mayor presencia policial, controles selectivos y la identificación de personas y vehículos que puedan encontrarse vinculados con hechos delictivos.

Asimismo, los efectivos intervienen ante situaciones que requieren respuesta policial, articulando las actuaciones con las distintas dependencias y unidades que participan del operativo.

Desde el Cuerpo de Infantería se dará continuidad a estos despliegues preventivos en diferentes puntos de Mar del Plata, reforzando la presencia policial y las acciones destinadas a prevenir el delito, combatir las modalidades delictivas de mayor incidencia y brindar una respuesta rápida ante los requerimientos de la comunidad.