Tiene 21 años y trabajaba como “viuda negra” para una banda de chilenos con antecedentes

Conoció a “Eluney” por Instagram. Su metro sesenta de altura y el pelo negro largo, lo cautivaron. Pero lo que terminó de volverlo loco es la rapidez con la que la mujer le propuso tener una cita en su casa.

Confiado en que se había “ganado la lotería” la pasó a buscar por Presidente Derqui y la llevó hasta su domicilio. Pero un rato después de tomar algo, se durmió y al despertarse se encontró con la realidad: había sido víctima de una “viuda negra”. Le habían robado 4 millones de pesos, 1500 dólares, una PlayStation 4, una Notebook, un celular y otras pertenencias.

Con los datos aportados por la víctima de 31 años y un exhaustivo relevamiento de cámaras, la DDI de Pilar logró rastrear al delincuente hasta una casa en José C. Paz. La mujer, de 21 años, tenía parte del dinero robado, así como el perfume que usó durante la cita y un gotero con el que le habría proveído los fármacos.

Pero los agentes, conscientes de que no podría haber actuado sola, descubrieron a una banda de delincuentes extranjeros que la usaban como “mano de obra” local para concretar los robos. Se trataba de cuatro chilenos y un peruano -algunos con antecedentes y otros con ingresos ilegales al país- que se encargaban de la logística, el traslado y el ocultamiento.

Los efectivos determinaron que los delincuentes iban cambiando de casas de alquiler a los fines de borrar su rastro. A su vez, encontraron las verdaderas redes de “Eluney” en las que se mostraba comiendo en restaurantes de alta gama, con fajos de dólares y botellas del más caro champagne.

Parte de los delincuentes fueron detenidos en Merlo a bordo de un Toyota Etios. Entre ellos estaba “Yiyo” quién sería pareja de la “viuda negra”. Los miembros de la banda fueron imputados por robo en poblado y en banda. Hay dos delincuentes que permanecen prófugos.

Se solicita pedir a la comunidad que aquellos que fueron víctimas se comuniquen con la SUBDDI Pilar o Fiscalía 2 al 0230-4421755 o a [email protected].