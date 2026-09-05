Tienen 14, 16 y 17 años, le robaron el auto a una mujer y chocaron un patrullero

Una cámara detectó como cerca de las 22:30 los asaltantes cercaron a la víctima por ambos lados. Los menores la obligaron a bajar del auto a punta de pistola y cuando la situación estaba controlada, los mayores se subieron.

El hecho se inició en la intersección de Mitre y Garibaldi, en el centro de Quilmes, cuando efectivos del Comando de Patrullas divisaron el desplazamiento de un Fiat Cronos blanco. El rodado registraba un alerta radial reciente por haber sido robado en jurisdicción de la Comisaría Avellaneda Primera.

Al intentar identificar a los sospechosos, el vehículo aceleró a toda velocidad para escapar, lo que motivó el inicio de un seguimiento en el que se sumaron móviles de apoyo, los gabinetes tácticos de las comisarías 1ra, 2da y 7ma, la Fuerza Barrial de Aproximación (UTOI) y Prefectura Naval Argentina.

La huida continuó sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. En plena traza, una de las unidades policiales colisionó contra el rodado fugitivo, provocando la rotura de un neumático del móvil y su posterior impacto contra el guardarraíl, lo que dejó el patrullero fuera de servicio.

Las dos policías a bordo debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Iriarte con politraumatismos, donde recibieron asistencia médica y se encuentran fuera de peligro.

Pese a continuar su marcha, el vehículo fue cercado sobre la colectora de la autopista en Villa Domínico gracias a la coordinación con personal policial de Avellaneda. Tras intentar fugarse a pie, los cinco ocupantes fueron interceptados y reducidos: se constató que se trataba de dos delincuentes de 20 y 21 años y tres menores de 14, 16 y 17. Asimismo, sobre la calzada de la autopista los peritos lograron incautar una pistola desarmada, sin cargador ni municiones, presuntamente arrojada durante la fuga para evitar una pena más grave.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 01 de Lanús–Avellaneda convalidó las actuaciones y dispuso la aprehensión de los dos mayores bajo los cargos de "Robo Agravado Automotor por el Uso de Arma y por la Participación de Menores de Edad".