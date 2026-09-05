Viajaba de Salta a Mendoza en un tour de compras: escondió 4 kilos de cocaína adentro de peluches

Los “tours de compras” se pusieron de moda como forma de estimular el consumo y también de conseguir mercadería más barata en otras provincias. Sin embargo, una mujer aprovechó el viaje para disimular un importante traslado de drogas.

En la mañana de ayer, efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca” con apoyo del personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería Nacional efectuaban un control vial sobre el kilómetro 628 de la Ruta Nacional N° 38 (localidad La Merced), cuando interceptaron un transporte de “tour de compras” que circulaba con itinerario ciudad salteña de Orán – ciudad de San Carlos (Mendoza).

El operativo inició con el registro de la documentación del rodado, los conductores y pasajeros, continuando con la inspección de la mercadería que llevaban las personas a bordo.

Al momento de la requisa de las pertenencias de una mujer mayor de edad, la cual trasladaba peluches de diferentes formas y tamaños (que estaban acondicionados en un bulto), los gendarmes observaron a simple vista que los juguetes presentaban anomalías en las figuras de unos capibaras y que tenían un peso excesivo. A su vez, algunos peluches emanaban un fuerte olor a cannabis sativa.

Anoticiado sobre estos indicios, el Magistrado interviniente autorizó a los funcionarios efectuar la apertura de los juguetes y extrajeron entre el relleno ladrillos que contenían una sustancia vegetal y otros paquetes contenían una sustancia blanca compacta.

Inmediatamente, los integrantes de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pruebas de campo Narcotest y corroboraron las existencias de 49 kilos 947 gramos de marihuana y 4 kilos 275 gramos de cocaína.

El Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca dispusieron el decomiso de las drogas y demás elementos de interés. Mientras que, la pasajera quedó detenida en infracción a la Ley 27.737 "Estupefacientes".