Desesperado vio que no le abrían la puerta y sabía que le iban a robar: se llevaron el auto

Llegó, como siempre, temprano. Faltaban cinco minutos para las 15 y ya había tocado timbre. La calle Talcahuano estaba desierta hasta que apareció un joven que era seguida unos 20 metros más atrás por otro.

El trabajador, de 43 años, temía lo peor y estaba en lo cierto. Apenas le pasaron por al lado, lo agarraron y lo redujeron hasta que llegó un tercero armado que le apuntó con una pistola para que no se resistiera.

Los delincuentes -dos de 18 años y uno de 20-, le sacaron la mochila en la que tenía una notebook del trabajo y también las llaves de su Toyota Yaris gris que había estacionado minutos antes en la intersección con Oliden.

Personal de la Comisaría 5ta recabó el testimonio de la víctima quién les indicó la dirección de la fuga. Los ladrones habrían sido identificados por los nombres de pila e investigan si están vinculados a otros asaltos a mano armada en Lanús.