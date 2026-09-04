Un profesor de guitarra contactaba menores y las amenazaba para que le manden imágenes íntimas

Un profesor de guitarra de 31 años, identificado como Maximiliano Ruiz Díaz, fue detenido por efectivos de la DDI en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, acusado de captar menores de edad mediante perfiles falsos en Instagram, amenazarlas para obtener material íntimo y distribuir archivos de abuso sexual infantil.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía, en la que se alertó que una menor había sido hostigada y amenazada a través de Instagram por el perfil @camilacisnerosss para que enviara material íntimo. A esa denuncia se sumaron distintos reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), relacionados con la presunta distribución de material de abuso sexual infantil.





La causa fue caratulada como "captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming) y distribución de material de abuso sexual infantil". Interviene la UFI N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 3, mientras que la investigación fue impusalda por la Fiscalía especializada en Grooming de Morón, a cargo del doctor Golia.

A partir de tareas de ciberpatrullaje, análisis de cuentas y trazabilidad de direcciones IP, los investigadores establecieron que el sospechoso había creado distintos perfiles falsos en la red social, entre ellos "martuuherrera5", "pilarotero.privvv", "sofiaecheverri40" y "privvv.pilu", que presuntamente utilizaba para contactar y captar a menores.

De acuerdo con la pesquisa, mediante esas cuentas el acusado había exigido a las víctimas el envío de contenido explícito bajo intimidación y posteriormente divulgado archivos informáticos de abuso sexual infantil. Las conexiones digitales analizadas por los investigadores permitieron vincular esas actividades con una vivienda situada en la calle Padre Arrieta al 1700, de Castelar.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo una orden de allanamiento, registro y secuestro para el domicilio, con el objetivo de profundizar la investigación y preservar posibles elementos de prueba vinculados con los delitos investigados.

El procedimiento fue realizado el 3 de agosto último por efectivos de la DDI Morón. Durante el allanamiento, los policías aprehendieron a Ruiz Díaz y secuestraron distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información de interés para la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran un teléfono celular iPhone 15 de color oscuro, un Motorola XT2025-1 rojo, un CPU negro, una tablet negra y una notebook HP negra. También fue secuestrada una guitarra eléctrica.