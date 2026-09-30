Robaban autos con un pistolón, tenían cinco aguantaderos y los detuvieron con armas

En el marco de una investigación por robos agravados y coacción, personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado realizó cinco allanamientos en Mar del Plata.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos tres hombres de 50, 27 y 38 años.

Se secuestraron un pistolón calibre 14 con pedido de secuestro activo, una pistola Bersa calibre 9 mm con numeración suprimida, un revólver calibre .32 con numeración suprimida y 21 municiones de distintos calibres.

Además, se secuestraron una Renault Stepway, un Volkswagen Bora y una moto Zanella 110 cc con numeración de chasis suprimida, junto con cuatro teléfonos celulares, llaves de vehículos y prendas de vestir de interés para la investigación.

Intervinieron la UFI N.º 4 y el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Mar del Plata. Los aprehendidos quedaron imputados por robo agravado, tenencia de arma y coacción.

La presencia de armas, vehículos, teléfonos y demás objetos fue documentada durante los procedimientos realizados en los cinco domicilios.