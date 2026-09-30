Robaban autos con un pistolón, tenían cinco aguantaderos y los detuvieron con armas

En el marco de una investigación por robos agravados y coacción, personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado realizó cinco allanamientos en Mar del Plata.
Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos tres hombres de 50, 27 y 38 años.
Se secuestraron un pistolón calibre 14 con pedido de secuestro activo, una pistola Bersa calibre 9 mm con numeración suprimida, un revólver calibre .32 con numeración suprimida y 21 municiones de distintos calibres.
Además, se secuestraron una Renault Stepway, un Volkswagen Bora y una moto Zanella 110 cc con numeración de chasis suprimida, junto con cuatro teléfonos celulares, llaves de vehículos y prendas de vestir de interés para la investigación.
Intervinieron la UFI N.º 4 y el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Mar del Plata. Los aprehendidos quedaron imputados por robo agravado, tenencia de arma y coacción.
Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las actuaciones judiciales iniciadas a partir de la investigación.
La presencia de armas, vehículos, teléfonos y demás objetos fue documentada durante los procedimientos realizados en los cinco domicilios.
Se espera que los tres imputados sean indagados en las próximas horas por los delitos que se les atribuyen.