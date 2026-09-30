Entraron a los tiros a una carnicería, robaron $200 mil y carne en baldes: se fueron disparando

Dos delincuentes armados y encapuchados asaltaron una carnicería de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, donde amenazaron a una pareja de comerciantes y sus dos hijas, realizaron al menos dos disparos y escaparon con 200.000 pesos y una importante cantidad de carne que cargaron en baldes de pintura.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.40 en un comercio ubicado en inmediaciones de las calles 16 y 80 y quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo uno de los asaltantes ingresó al local con el rostro cubierto, empuñó un arma de fuego y apuntó contra los comerciantes.

En medio de las amenazas, el delincuente exigió que le entregaran el dinero de la caja y, para intimidar a las víctimas, efectuó un disparo contra el piso. Segundos después entró su cómplice, vestido con ropa deportiva de color azul, quien se dirigió hacia las heladeras y comenzó a sacar distintos cortes de carne.

Durante el asalto, las dos hijas de la pareja también se encontraban en el lugar y terminaron llorando. Ante la situación, la madre les pidió a los delincuentes que no les hicieran daño, mientras uno de ellos intentaba tranquilizarlas con la frase: "No te vamos a hacer nada".

Según se desprende de las imágenes y del relato de las víctimas, uno de los asaltantes insistía con la apertura de la caja registradora mientras el otro continuaba retirando mercadería. Finalmente, los delincuentes escaparon con unos 200.000 pesos en efectivo y varios recipientes cargados con carne.

Antes de escapar en un Toyota Etios blanco que los esperaba en la puerta, los asaltantes realizaron un segundo disparo. El vehículo tenía la patente colocada en la parte trasera, pero no llevaba chapa identificatoria en el sector delantero, un dato que es analizado por los investigadores.

Tras el robo, efectivos de la Comisaría Octava de La Plata y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar y realizaron los peritajes correspondientes. Como parte de las actuaciones fueron secuestradas dos vainas servidas y un proyectil encamisado de plomo deformado, que serán sometidos a los estudios balísticos.