Destrozaba a patadas los espejos de autos estacionados y lo denunciaron siete víctimas

Un hombre de 32 años fue aprehendido en las últimas horas en el centro de Quilmes acusado de romper intencionalmente los espejos retrovisores de varios vehículos estacionados, luego de ser registrado en tiempo real por las cámaras del sistema de videovigilancia municipal.

El hecho ocurrió en la intersección de Humberto Primo y Almirante Brown, donde operadores del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) observaron a través de las cámaras a un hombre que caminaba por la zona y dañaba los espejos de los autos estacionados sobre la calzada.

Tras advertir la situación, desde el centro de monitoreo emitieron una alerta radial con la descripción del sospechoso y su ubicación, lo que permitió que efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes, asignados al sector de la Comisaría Quilmes Primera, desplegaran un operativo para localizarlo.

Minutos después, los policías lograron interceptar y reducir al acusado en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Humberto Primo. El sospechoso fue identificado como Matías M., de 32 años, y trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

Una vez en la comisaría, siete automovilistas se presentaron para denunciar los daños provocados en sus respectivos vehículos. Los investigadores incorporaron además los registros de las cámaras municipales como parte de las actuaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de Quilmes, que avaló el procedimiento policial e inició actuaciones bajo la imputación de “Daños”.